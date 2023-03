El presidente de Tigre fue contundente sobre el interés de Boca en el DT del Matador: "Lo único que me importa es..."

"Nadie de Boca se comunicó con nosotros ni con el entrenador. Después, cuál es mi voluntad o la voluntad del club y la decisión que tomaríamos en caso de que eso suceda, lo analizaremos cuando se dé un primer paso, que hasta ahora no pasó", sostuvo la máxima autoridad de Tigre.

Este revuelo se ocasionó luego de que Gerardo 'Tata' Martino respondiese negativamente al ofrecimiento de dirigir al club de Darío Benedetto, lo cual decantó en la búsqueda de nuevas posibilidades ante la reciente salida de Hugo Ibarra.

En este marco, hubo voces que aseguraron que Boca ya se habría comunicado secretamente con Diego Martínez. "Me extrañaría que Boca se contacte directamente con Martínez. No es la manera con la que nos venimos manejando con ellos, no hablamos por detrás. Estoy absolutamente seguro de que Diego no se prestaría a un diálogo sin que nosotros estemos al tanto. No tengo ninguna duda", remarcó Malaraña.

En este sentido, destacó su deseo de que Martínez permanezca como entrenador del club de Victoria: "Nosotros siempre tuvimos muy claro cuál era nuestro norte y ahora sigue siendo el mismo. Sinceramente, y sacando a Boca porque nadie nos ha llamado y tenemos una excelente relación con la gente que hoy lo conduce, bajo ningún punto de vista se me ocurre cambiar al entrenador. Tigre tiene 9 partidos en los próximos 26 días y ese período lo queremos transitar con Diego. Eso es lo único que me importa".

Finalmente, tras ser consultado sobre qué respondería a Riquelme en caso de que intente negociar el traspaso del DT a Boca, Melaraña fue categórico: "Yo lo admiro mucho en cuanto a la defensa que hace de su club. Me parece que tiene una manera de sentir similar a la mía. Le diría que queremos afrontar esta seguidilla con Diego como entrenador porque detrás de esto hay un proyecto. Tigre hace dos años y medio que apuesta a la manera de conducir de Diego y no está en mis planes salir de ese camino".