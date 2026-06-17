Tim Payne podría cruzarse con Boca o River en Copa Sudamericana: en qué instancia
El defensor neozelandés que se convirtió en una de las grandes sensaciones del Mundial 2026 continuará su carrera en Olimpia de Paraguay.
Tim Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido para gran parte del público sudamericano a convertirse en uno de los nombres más comentados del momento. Su participación con Nueva Zelanda en el Mundial 2026, sumada a la enorme repercusión que alcanzó en las redes sociales, impulsó una popularidad inesperada que ahora tendrá un nuevo capítulo con su desembarco en el fútbol paraguayo.
El lateral derecho será nuevo jugador de Olimpia, una de las instituciones más importantes de Paraguay y habitual protagonista de los torneos continentales. La incorporación representa uno de los movimientos más llamativos del mercado de pases regional y genera expectativas tanto por el impacto deportivo como por el fenómeno mediático que rodea al futbolista.
La notoriedad de Payne creció de manera exponencial durante las últimas semanas. Gran parte de esa explosión de popularidad estuvo vinculada a las redes sociales y a la difusión que recibió gracias al streamer argentino Scarso. A partir de allí, el neozelandés multiplicó su cantidad de seguidores y comenzó a captar la atención de aficionados que hasta entonces apenas conocían su trayectoria.
¿En qué instancia de la Copa Sudamericana Tim Payne podría enfrentar a Boca o River?
Su llegada también despierta interés por los posibles cruces que podrían producirse en la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez ya se encuentra instalado en los octavos de final del certamen y espera por el ganador de la llave entre Independiente Medellín y Vasco da Gama.
Si el equipo paraguayo logra avanzar a la siguiente ronda, podría encontrarse con River en los cuartos de final. Para que ese escenario se concrete, el conjunto de Núñez también deberá superar previamente su respectiva eliminatoria ante el vencedor de la serie entre Independiente Santa Fe y Caracas. Aunque todavía quedan varios partidos por disputarse, la posibilidad ya genera expectativa entre los hinchas.
El panorama para un eventual enfrentamiento con Boca es diferente. El Xeneize deberá iniciar su camino desde una instancia anterior enfrentando a O'Higgins y, en caso de avanzar progresivamente en el torneo, recién podría cruzarse con Olimpia en una hipotética semifinal. Por eso, aunque es un escenario más lejano, tampoco puede descartarse.
Los otros representantes argentinos que continúan en competencia, Tigre y Lanús, solo tendrían chances de medirse con el equipo paraguayo en una eventual final. El partido decisivo de esta edición está programado para disputarse el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, sede elegida para coronar al campeón continental.
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