Tim Payne podría cruzarse con Boca o River en Copa Sudamericana: en qué instancia

Si el equipo paraguayo logra avanzar a la siguiente ronda, podría encontrarse con River en los cuartos de final. Para que ese escenario se concrete, el conjunto de Núñez también deberá superar previamente su respectiva eliminatoria ante el vencedor de la serie entre Independiente Santa Fe y Caracas. Aunque todavía quedan varios partidos por disputarse, la posibilidad ya genera expectativa entre los hinchas.

River Boca Sudamericana ¿River y Boca jugarán en la Sudamericana?

El panorama para un eventual enfrentamiento con Boca es diferente. El Xeneize deberá iniciar su camino desde una instancia anterior enfrentando a O'Higgins y, en caso de avanzar progresivamente en el torneo, recién podría cruzarse con Olimpia en una hipotética semifinal. Por eso, aunque es un escenario más lejano, tampoco puede descartarse.

Los otros representantes argentinos que continúan en competencia, Tigre y Lanús, solo tendrían chances de medirse con el equipo paraguayo en una eventual final. El partido decisivo de esta edición está programado para disputarse el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, sede elegida para coronar al campeón continental.