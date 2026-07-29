Tobías Andrada quedó afuera de los convocados de Vélez y se acerca a River
El mediocampista de 19 años no fue convocado para enfrentar a Talleres y todo indica que está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del Millonario.
La salida de Tobías Andrada de Vélez parece estar entrando en su etapa final. Mientras River y el Fortín ultiman detalles para concretar una de las operaciones más importantes del mercado de pases, el conjunto de Liniers anunció que el juvenil no integrará la lista de convocados para el partido de este jueves ante Talleres, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
El mediocampista de 19 años, nacido en La Matanza y una de las grandes apariciones de las divisiones inferiores velezanas, no viajará a Córdoba y alimentó aún más los rumores sobre su inminente desembarco en Núñez. Según trascendió, el futbolista se entrenó con normalidad junto al resto del plantel y luego se despidió de sus compañeros, una señal que prácticamente confirma su transferencia. La intención de ambas instituciones sería evitar cualquier contratiempo físico que pudiera poner en riesgo una negociación que ya está acordada en sus puntos principales.
Sin embargo, desde Vélez sostienen una versión diferente. El cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto explicó que el futbolista arrastra una molestia física y que decidieron preservarlo para no agravar la situación. Más allá de las explicaciones oficiales, la realidad es que Andrada no estará presente frente a Talleres y su futuro parece estar lejos del José Amalfitani.
Tobías Andrada quedó afuera de los convocados de Vélez y se acerca a River
River pagará 6 millones de dólares por el 70% de la ficha del mediocampista. Además, el acuerdo contempla una cláusula por objetivos: si el Millonario conquista títulos y el futbolista alcanza un determinado porcentaje de partidos disputados, adquirirá un 20% adicional a cambio de 2,5 millones de dólares. De esta manera, Vélez conservará un porcentaje del pase pensando en una futura transferencia, apostando a que Andrada continúe con su crecimiento y pueda convertirse en una importante fuente de ingresos para el club.
A la espera de la revisión médica y de la firma del contrato, todo indica que el juvenil tendrá su primera experiencia lejos de Liniers y pasará a integrar el nuevo proyecto deportivo de River, que continúa renovando su plantel tras un semestre muy por debajo de las expectativas.
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