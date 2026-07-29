Tobías Andrada quedó afuera de los convocados de Vélez y se acerca a River

El mediocampista de 19 años, nacido en La Matanza y una de las grandes apariciones de las divisiones inferiores velezanas, no viajará a Córdoba y alimentó aún más los rumores sobre su inminente desembarco en Núñez. Según trascendió, el futbolista se entrenó con normalidad junto al resto del plantel y luego se despidió de sus compañeros, una señal que prácticamente confirma su transferencia. La intención de ambas instituciones sería evitar cualquier contratiempo físico que pudiera poner en riesgo una negociación que ya está acordada en sus puntos principales.