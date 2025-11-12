Todos los amistosos que Argentina jugó en África: la última vez que la Selección visitó el continente

La última visita de la Albiceleste al continente fue en 2019, cuando el seleccionado de Lionel Scaloni venció 1-0 a Marruecos en Tánger con gol de Ángel Correa. Sin Lionel Messi —que nunca disputó amistosos en África—, aquel equipo comenzaba a delinear la base del plantel que luego sería campeón del mundo en Qatar 2022. En los locales se destacaban Bono y un joven Achraf Hakimi.

image

Además de los amistosos, Argentina tuvo una participación destacada en el Mundial de Sudáfrica 2010. Con Diego Maradona como entrenador, el equipo venció 1-0 a Nigeria, 4-1 a Corea del Sur y 2-0 a Grecia en la fase de grupos. En octavos superó 3-1 a México, con doblete de Carlos Tevez y gol de Gonzalo Higuaín. El recorrido terminó en cuartos de final, donde Alemania goleó 4-0 con tantos de Thomas Müller, Miroslav Klose (2) y Arne Friedrich. Aquella derrota marcó el fin del ciclo de Maradona como técnico de la Selección.

Henize Tevez Seleccion Mundial 2010

El próximo amistoso frente a Angola, en Luanda, será el sexto que la Selección dispute en suelo africano fuera de competiciones oficiales. El partido servirá como preparación para los próximos compromisos y marcará una nueva página en la historia de la Albiceleste en ese continente.