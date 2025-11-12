Todos los amistosos que Argentina jugó en África: la última vez que la Selección visitó el continente
El amistoso ante Angola será el sexto de Argentina en África. La Albiceleste no juega allí desde 2019, aunque ya sumó varias exhibiciones históricas.
La Selección volverá a pisar suelo africano tras seis años. El amistoso ante Angola en Luanda marcará su sexta presentación en el continente, donde disputó partidos ante Sudáfrica, Libia, Marruecos y Egipto. Además, Argentina jugó allí el Mundial de 2010, con Diego Armando Maradona como entrenador y Lionel Messi como figura.
El 1-1 ante Sudáfrica en 1995 marcó el debut de Argentina en el continente africano. En ese amistoso disputado en Johannesburgo, Theophilus Doctor Khumalo y Marcelo Gallardo, de penal, fueron los autores de los goles. El equipo, dirigido por Daniel Passarella, contaba con figuras como Javier Zanetti, Ariel Ortega, Roberto Ayala y Juan Pablo Sorín.
Ocho años después, el 30 de abril de 2003, la Selección volvió a África para enfrentar a Libia en Trípoli. El equipo de Marcelo Bielsa ganó 3-1 con tantos de Javier Saviola, Juan Román Riquelme y Pablo Aimar, mientras que Tarik El Taib descontó para los locales. Entre los convocados también figuraban Santiago Solari, Fabricio Coloccini y Diego Placente.
En 2004, otra vez con Bielsa al mando, Argentina viajó a Casablanca y venció 1-0 a Marruecos con gol de Cristian “Kily” González. Aquel encuentro sirvió para seguir afianzando una generación en la que despuntaban Hernán Crespo, Andrés D’Alessandro y Gabriel Milito.
Cuatro años más tarde, en marzo de 2008, Alfio Basile dirigió al combinado nacional que derrotó 2-0 a Egipto en El Cairo. Los goles fueron de Sergio “Kun” Agüero y Nicolás Burdisso. Aquel equipo incluyó a figuras como Javier Mascherano, Maxi Rodríguez, Pablo Zabaleta y Fernando Gago.
La última visita de la Albiceleste al continente fue en 2019, cuando el seleccionado de Lionel Scaloni venció 1-0 a Marruecos en Tánger con gol de Ángel Correa. Sin Lionel Messi —que nunca disputó amistosos en África—, aquel equipo comenzaba a delinear la base del plantel que luego sería campeón del mundo en Qatar 2022. En los locales se destacaban Bono y un joven Achraf Hakimi.
Además de los amistosos, Argentina tuvo una participación destacada en el Mundial de Sudáfrica 2010. Con Diego Maradona como entrenador, el equipo venció 1-0 a Nigeria, 4-1 a Corea del Sur y 2-0 a Grecia en la fase de grupos. En octavos superó 3-1 a México, con doblete de Carlos Tevez y gol de Gonzalo Higuaín. El recorrido terminó en cuartos de final, donde Alemania goleó 4-0 con tantos de Thomas Müller, Miroslav Klose (2) y Arne Friedrich. Aquella derrota marcó el fin del ciclo de Maradona como técnico de la Selección.
El próximo amistoso frente a Angola, en Luanda, será el sexto que la Selección dispute en suelo africano fuera de competiciones oficiales. El partido servirá como preparación para los próximos compromisos y marcará una nueva página en la historia de la Albiceleste en ese continente.
