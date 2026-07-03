Cambio de horario en México vs. Inglaterra y polémica en el Mundial 2026: los motivos

Con este adelantamiento, las autoridades buscarían evitar que se repitan las complicaciones sufridas durante el partido entre México y Ecuador por la fase de grupos, el cual debió demorar su inicio por más de una hora debido a la activación de los protocolos de emergencia climática. El objetivo primordial sería garantizar la integridad física de los futbolistas, los cuerpos técnicos y las miles de almas que colmarán el estadio.

Inglaterra en pie de guerra por las ventajas de México

A pesar de las razones de seguridad, la sola posibilidad del cambio de horario ya generó un profundo malestar en la delegación inglesa. Cabe recordar que el búnker británico ya había alzado la voz previamente para quejarse de la supuesta falta de descanso y los constantes traslados en comparación con el seleccionado azteca, que ha gozado de los beneficios de la localía y una logística mucho más amigable.

Una modificación de esta magnitud a menos de 48 horas del partido obligaría a los entrenadores a replantear por completo las cargas físicas, los horarios de los entrenamientos previos, las viandas nutricionales y los operativos de traslado de las plantillas.

Mientras el equipo de Javier "Vasco" Aguirre intenta abstraerse del ruido dirigencial y mantiene el foco puesto en la clasificación a cuartos de final, las autoridades de la capital mexicana ya trabajan a contrarreloj en el diseño del esquema civil.

De confirmarse el horario vespertino, los operativos policiales en puntos neurálgicos de concentración como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo tendrían que adelantarse para las primeras horas de la mañana del domingo.

El clima y el calendario de la FIFA mantienen en vilo al planeta fútbol, ya que este frente de tormentas también mantiene bajo observación microscópica el desarrollo de otros compromisos clave de la Copa del Mundo, tales como Brasil-Noruega y el cruce de Argentina ante Cabo Verde.