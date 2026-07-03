Cambio de horario en México vs. Inglaterra y polémica en el Mundial 2026: los motivos
El paso del conjunto centroamericano por el Mundial 2026 está generando controversias, y esta vez tiene que ver con el horario y el descanso. ¿Qué pasó?
La FIFA estaría evaluando modificar de manera drástica el horario del partido entre México e Inglaterra, pautado para este domingo en la Ciudad de México, una decisión que, de confirmarse, promete desatar un fuerte cruce diplomático y deportivo entre ambas federaciones.
A falta de una oficialización definitiva en las plataformas de la casa madre del fútbol, los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ya albergarían su primer gran conflicto de escritorio.
La noticia comenzó a tomar fuerza luego de que Gabriela Cuevas, representante gubernamental de México ante la FIFA, ratificara de manera anticipada que el encuentro se disputaría a las 15:00 horas locales (en lugar de las 22:00 programadas originalmente). Se tratará de una drástica modificación en el calendario.
No obstante, dado que ni la entidad presidida por Gianni Infantino ni la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, emitieron aún el comunicado oficial, el cambio se maneja bajo un estricto manto de potencialidad y hermetismo.
Por qué quieren cambiar el horario de México vs. Inglaterra por octavos de final del Mundial 2026
El motivo detrás de este repentino cambio de planes respondería estrictamente a cuestiones de fuerza mayor vinculadas a la seguridad. Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Conagua anticipan para la tarde del domingo un 60% de probabilidades de tormentas eléctricas fuertes, acompañadas de vientos de hasta 40 km/h y chubascos severos por la noche.
Con este adelantamiento, las autoridades buscarían evitar que se repitan las complicaciones sufridas durante el partido entre México y Ecuador por la fase de grupos, el cual debió demorar su inicio por más de una hora debido a la activación de los protocolos de emergencia climática. El objetivo primordial sería garantizar la integridad física de los futbolistas, los cuerpos técnicos y las miles de almas que colmarán el estadio.
Inglaterra en pie de guerra por las ventajas de México
A pesar de las razones de seguridad, la sola posibilidad del cambio de horario ya generó un profundo malestar en la delegación inglesa. Cabe recordar que el búnker británico ya había alzado la voz previamente para quejarse de la supuesta falta de descanso y los constantes traslados en comparación con el seleccionado azteca, que ha gozado de los beneficios de la localía y una logística mucho más amigable.
Una modificación de esta magnitud a menos de 48 horas del partido obligaría a los entrenadores a replantear por completo las cargas físicas, los horarios de los entrenamientos previos, las viandas nutricionales y los operativos de traslado de las plantillas.
Mientras el equipo de Javier "Vasco" Aguirre intenta abstraerse del ruido dirigencial y mantiene el foco puesto en la clasificación a cuartos de final, las autoridades de la capital mexicana ya trabajan a contrarreloj en el diseño del esquema civil.
De confirmarse el horario vespertino, los operativos policiales en puntos neurálgicos de concentración como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo tendrían que adelantarse para las primeras horas de la mañana del domingo.
El clima y el calendario de la FIFA mantienen en vilo al planeta fútbol, ya que este frente de tormentas también mantiene bajo observación microscópica el desarrollo de otros compromisos clave de la Copa del Mundo, tales como Brasil-Noruega y el cruce de Argentina ante Cabo Verde.
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