El picante cruce entre Liam Gallagher y el cantante de Maná en la previa del México-Inglaterra

La respuesta de Fher, el líder de Maná

Quien recogió el guante rápidamente fue Fher, vocalista de Maná, que publicó un video acompañado por la bandera mexicana y le contestó directamente al músico británico. "El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? Cálmate. Ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey", lanzó entre risas.