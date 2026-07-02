El picante cruce entre Liam Gallagher y el cantante de Maná en la previa del México-Inglaterra
El líder de Oasis pronosticó una goleada inglesa en el Mundial 2026 y Fher, vocalista de Maná, le respondió con un desafiante video en redes sociales.
La previa del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha. Liam Gallagher y Fher, cantante de Maná, protagonizaron un inesperado cruce en redes sociales que rápidamente se volvió viral.
Todo empezó cuando Liam Gallagher, histórico cantante de Oasis y reconocido hincha de la selección inglesa, publicó un contundente pronóstico en sus redes sociales. "5-0 en favor de Inglaterra". El mensaje no tardó en viralizarse y cruzó el Atlántico hasta llegar a México, donde encontró una rápida respuesta.
La respuesta de Fher, el líder de Maná
Quien recogió el guante rápidamente fue Fher, vocalista de Maná, que publicó un video acompañado por la bandera mexicana y le contestó directamente al músico británico. "El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? Cálmate. Ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey", lanzó entre risas.
El intercambio sumó un nuevo condimento a un partido que ya despierta una enorme expectativa en el país anfitrión y que se trata de uno de los cruces de octavos de final que más promete para los fanáticos.
México quiere seguir haciendo historia
La selección dirigida por Javier Aguirre llega en un gran momento después de eliminar 2-0 a Ecuador en los 16avos de final, un resultado que significó un hecho histórico: fue la primera vez que un seleccionado de CONCACAF eliminó a uno de CONMEBOL en una fase de eliminación directa de un Mundial.
Ahora, el desafío será todavía mayor. Este domingo, desde las 21.00 (hora argentina), México recibirá a Inglaterra en el Mexico City Stadium, con el sueño de seguir alimentando una de las grandes historias de la Copa del Mundo 2026.
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