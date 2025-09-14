Torneo Clausura 2025: Platense lo dio vuelta y venció 2-1 a Defensa y Justicia en Florencio Varela

Por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, Platense se impuso 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y logró un triunfo fundamental para sumar en la Zona B. El equipo de Vicente López lo dio vuelta con carácter y efectividad, mientras que el Halcón desperdició la chance de escalar posiciones en su grupo.