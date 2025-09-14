Torneo Clausura 2025: Platense lo dio vuelta y venció 2-1 a Defensa y Justicia en Florencio Varela
El Calamar consiguió un triunfo clave en condición de visitante gracias a los goles de Schor y Martínez. El Halcón había empezado en ventaja con un tanto de Miritello.
Por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, Platense se impuso 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y logró un triunfo fundamental para sumar en la Zona B. El equipo de Vicente López lo dio vuelta con carácter y efectividad, mientras que el Halcón desperdició la chance de escalar posiciones en su grupo.
El encuentro comenzó favorable para el local, que se puso en ventaja gracias a un gol de Nicolás Miritello. Sin embargo, el Calamar reaccionó rápido y lo dio vuelta con los tantos de Facundo Schor y Martínez, asegurando tres puntos valiosos fuera de casa.
Con este resultado, Defensa y Justicia quedó con nueve puntos en la Zona A, mientras que Platense alcanzó las nueve unidades en la Zona B, manteniendo su expectativa de seguir escalando posiciones en la segunda parte del torneo.
Juan Miritello abrió el marcador para el Halcón:
Ignacio Schor igualó el encuentro para el Calamar:
Ronaldo Martínez da vuelta el partido para el visitante:
Formaciones del duelo entre Defensa y Justicia y Platense
Defensa y Justicia: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian “Kily” González.
Defensa y Justicia vs. Platense: datos del partido
- Hora: 20
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario