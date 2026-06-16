Totalmente encendido: el hat-trick de Lionel Messi ante Argelia en su debut

La jugada nació con una buena intervención de Nicolás González, que recibió sobre la izquierda y encontró a Messi libre en la medialuna del área. El rosarino controló con comodidad, levantó la cabeza y ejecutó una definición que recordó a tantas otras de su extraordinaria carrera. Con un zurdazo preciso, colocado junto al palo, dejó sin ninguna posibilidad de reacción a Luca Zidane, que volvió a sufrir el talento del máximo referente argentino que se encuentra en un momento totalmente increíble.