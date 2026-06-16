Totalmente encendido: el hat-trick de Lionel Messi ante Argelia en su debut
Lionel Messi marcó tres goles ante Argelia en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026 y lidera una actuación brillante de la Albiceleste.
Lionel Messi atraviesa una noche histórica en Kansas City. El capitán de la Selección Argentina convirtió un hat-trick ante Argelia y se transformó en la gran figura del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni domina con autoridad y se encamina a una victoria contundente.
Totalmente encendido: hat-trick de Lionel Messi y Argentina golea a Argelia en su debut
Si el primer tiempo había mostrado una versión brillante de Lionel Messi, el segundo terminó de convertirlo en el gran protagonista de la jornada. Después de marcar dos veces, el capitán argentino completó su hat-trick a los 15 minutos de la segunda etapa y desató la locura de los miles de hinchas albicelestes presentes en el Kansas City Stadium.
La jugada nació con una buena intervención de Nicolás González, que recibió sobre la izquierda y encontró a Messi libre en la medialuna del área. El rosarino controló con comodidad, levantó la cabeza y ejecutó una definición que recordó a tantas otras de su extraordinaria carrera. Con un zurdazo preciso, colocado junto al palo, dejó sin ninguna posibilidad de reacción a Luca Zidane, que volvió a sufrir el talento del máximo referente argentino que se encuentra en un momento totalmente increíble.
El tercer gol de Messi confirmó el dominio absoluto de la Selección Argentina frente a Argelia y coronó una actuación individual sobresaliente del capitán, que disputa su sexto Mundial y sigue ampliando una colección de récords que parece no tener techo. A sus 39 años, el rosarino volvió a demostrar por qué sigue siendo determinante en la máxima cita del fútbol mundial y lideró a una Albiceleste que ilusiona en el comienzo de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
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