Toti Pasman le respondió a Jorgelina Cardoso: qué le dijo

En este contexto, Pasman salió a responder: "Todavía no pude ver la serie y, obviamente, la promoción de la serie la hicieron con una burla hacia Martín Liberman y a mi. Lo tengo muy claro. Pero bueno, hay que decir las cosas como son: 'El que a hierro mata, hierro muere'. Hay que bancársela", manifestó en diálogo con Intrusos.

"Hay que bancársela", dijo Toti Pasman

"Esta es la venganza de Jorgelina (Cardoso), a quién en su momento le pedí disculpas, y hay que bancársela. Se ve que aún está muy enojada", agregó.

En tanto, la esposa de Di María confirmó que el periodista deportivo le pidió disculpas por las fuertes críticas que hizo contra el querido mediocampista de la Selección argentina: “A mí, vino, se me acercó y me dijo que se había portado mal, que había sido un pelotudo y que se había portado pésimo. Y yo le dije: 'A mí no me pidas perdón, pedile perdón a los papás, porque a mí no me interesa'", expresó.

"Para mí le tenes que pedir perdón a Ángel y los padres. Y justo yo tenía mis suegros al lado y le dije: 'pedile perdón a ellos', y yo le di la mano, por supuesto, soy educada. Puedo entender que se sintió mal, pero el dolor no se borra con unas disculpas, ya está hecho”, señaló.

Además, Jorgelina Cardoso contó cuál fue la reacción de sus suegros ante el pedido de disculpas de Pasman: “No es que no se la aceptaron, después le dice lo mismo a mi suegro, lo mismo que me dijo a mí. Mi suegra le dijo: 'Ya está, ya pasó', obviamente con un nudo en la garganta, y mi suegro lo miró y no dijo nada y no le dio la mano".

"Yo como mamá hoy no sé cómo hubiese reaccionado. Como esposa la verdad que no me interesa, ya es tarde. Si me interesaba que le pida disculpas a los papás y en su momento, si algún día lo cruza, a Ángel”, concluyó.

En cuanto a la escena de promoción de la serie, Cardoso comentó: “Lo de la promoción de la serie, la hicieron ellos, no me preguntaron nada. Estuvo espectacular. Se la pasaron a Ángel y obviamente le pareció estupenda. Fue muy gracioso, dentro de lo que fue todo dolor, en su momento fue algo triste, feo de ver".

"Hoy obviamente él se encuentra en otro lado y puede reírse de eso y fue demasiado suave, también podría haber sido peor. No me preguntaron nada. Después coordinamos lo del pequeño videíto al final y quedó perfecto. Tienen una cabeza para hacer esas cosas muy buenas, y lo más importante es que le llegó a la gente”, resaltó.