Toti Pasman, otra vez anti Messi: "No le creo, nos mintió a todos"

Luego de esta inesperada decisión, teniendo en cuenta que todos los cañones apuntaban a su posible vuelta al Barcelona, el periodista Toti Pasman volvió a la carga contra el rosarino y lo criticó fuertemente debido a lo sucedido.

toti pasman messi

"Yo a Messi ya no le creo más nada. Estuvo seis meses haciéndonos la novela rosa. Que me voy al Barcelona, que me voy a almorzar con Jordi Alba, Busquets y Sergi Roberto, que Antonela anota a los pibes en el colegio por Barcelona. Y después se va al Inter Miami", comenzó diciendo en su programa en Radio La Red.

“Esto del Mundial, ya lo dijo en Qatar. Dijo que era su último partido y juega el jueves en China contra Australia. Después del 2016 había dicho ‘esto no es para mí’. Le pusieron un videito en el subte y volvió. No le creo más nada", agregó.

Y cerró: "No porque sea un deshonesto, pero es un pibe cambiante. Nos bolaseó a todos durante seis meses que su vida era Barcelona y se va a Miami”.