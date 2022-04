Toto Salvio rompió el silencio sobre el violento episodio con su ex

Asimismo la periodista aclaró: “Esta mañana llegaron nuevas imágenes que aportan a la causa en relación al momento del hecho, porque se ve que la ex se arroja sobre el capot con el auto frenado. Esa prueba es clave por parte de la defensa porque se ve con calidad, nítido”.

Tras aclarar que el futbolista fue “escueto pero categórico” leyó el mensaje: "Mirá, Luli, me preguntás cómo me siento y la verdad es que estoy mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho. Solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando’”.