Dos gigantes de Europa aceleran por el Cuti Romero: su salida del Tottenham está al caer

El interés del equipo italiano no resulta casual. Romero dejó una muy buena imagen durante su anterior paso por la Serie A, donde defendió las camisetas de Genoa y Atalanta antes de ser transferido al fútbol inglés. En el campeonato italiano disputó 88 partidos y se consolidó como uno de los mejores defensores del torneo, rendimiento que motivó al Tottenham a desembolsar cerca de 50 millones de euros para quedarse con su ficha.

Mientras tanto, el Barcelona también sigue atentamente la situación. El conjunto dirigido por Hansi Flick considera que el argentino reúne las condiciones ideales para reforzar la defensa, aunque antes deberá resolver cuestiones vinculadas con el Fair Play Financiero y concretar la salida de alguno de sus actuales zagueros.

Fuentes cercanas al futbolista señalaron que "el deseo del jugador es Blaugrana", aunque la posibilidad de concretar esa operación dependerá en gran medida de la capacidad económica del club catalán para afrontar el traspaso.

Inicialmente, Tottenham pretendía obtener alrededor de 60 millones de euros por su transferencia. Sin embargo, distintos medios europeos sostienen que las recientes lesiones podrían reducir esa valoración y facilitar una negociación en un rango cercano a los 45 o 50 millones.

Mientras el Inter estudia diferentes fórmulas, entre ellas una cesión con obligación de compra, y el Barcelona espera generar espacio financiero para avanzar, el futuro del Cuti aparece como uno de los grandes focos del mercado de pases. Todo indica que las próximas semanas serán decisivas para definir el próximo destino del defensor argentino.