Dos gigantes de Europa aceleran por el Cuti Romero: su salida del Tottenham está al caer
El defensor de la Selección Argentina aparece como uno de los protagonistas del mercado europeo. Distintos medios italianos aseguran que el zaguero pretende dejar los Spurs.
Cristian "Cuti" Romero se perfila como uno de los nombres más importantes del mercado de pases europeo. Después de una nueva temporada en el Tottenham y de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, el futuro del defensor parece alejarse cada vez más de Londres y varios de los principales clubes del continente comenzaron a posicionarse para intentar incorporarlo.
El central cordobés, considerado uno de los referentes del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, analiza un cambio de aire con el objetivo de dar un nuevo salto en su carrera. Según trascendió desde Europa, su prioridad es integrar un plantel que dispute la próxima edición de la Champions League, una condición que hoy no puede garantizarle el conjunto inglés.
La posibilidad de una salida tomó todavía más fuerza después de las informaciones difundidas por el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano, quien aseguró que el ciclo del argentino en el Tottenham estaría próximo a finalizar.
"Cuti Romero abandonará al 100% al Tottenham este verano, historia de la semana pasada confirmada. El Inter trabaja en un posible acuerdo mientras que las conversaciones directas con el entorno del jugador seguirán pronto, como se reveló la semana pasada. El Barsa considera a Romero como opción solo en caso de salidas de centrales", publicó el periodista.
Inter y Barcelona va por el Cuti Romero
Uno de los clubes que más avanzó en las últimas horas fue el Inter de Milán. Según informó La Gazzetta dello Sport, la dirigencia del conjunto italiano ya inició contactos tanto con el entorno del futbolista como con el Tottenham, aprovechando otras negociaciones abiertas entre ambas instituciones.
El interés del equipo italiano no resulta casual. Romero dejó una muy buena imagen durante su anterior paso por la Serie A, donde defendió las camisetas de Genoa y Atalanta antes de ser transferido al fútbol inglés. En el campeonato italiano disputó 88 partidos y se consolidó como uno de los mejores defensores del torneo, rendimiento que motivó al Tottenham a desembolsar cerca de 50 millones de euros para quedarse con su ficha.
Mientras tanto, el Barcelona también sigue atentamente la situación. El conjunto dirigido por Hansi Flick considera que el argentino reúne las condiciones ideales para reforzar la defensa, aunque antes deberá resolver cuestiones vinculadas con el Fair Play Financiero y concretar la salida de alguno de sus actuales zagueros.
Fuentes cercanas al futbolista señalaron que "el deseo del jugador es Blaugrana", aunque la posibilidad de concretar esa operación dependerá en gran medida de la capacidad económica del club catalán para afrontar el traspaso.
Inicialmente, Tottenham pretendía obtener alrededor de 60 millones de euros por su transferencia. Sin embargo, distintos medios europeos sostienen que las recientes lesiones podrían reducir esa valoración y facilitar una negociación en un rango cercano a los 45 o 50 millones.
Mientras el Inter estudia diferentes fórmulas, entre ellas una cesión con obligación de compra, y el Barcelona espera generar espacio financiero para avanzar, el futuro del Cuti aparece como uno de los grandes focos del mercado de pases. Todo indica que las próximas semanas serán decisivas para definir el próximo destino del defensor argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario