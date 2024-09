Tottenham blindó al Cuti Romero: el impactante precio que le pusieron

Sin embargo, en caso de que surja una oferta atractiva, el club estableció un precio de venta superior a los 100 millones de libras esterlinas. Sin lugar a dudas un precio muy elevado para un defensor pero que es la clara muestra de todo lo que genera en el plantel.

cuti romero seleccion argentina.jpg

“Compramos a Romero por una importante suma de dinero”, inició recordando Wenham. El campeón del mundo llegó al Norte de Londres desde el Atalanta por 52 millones de euros, tras seis meses iniciales a préstamo en los Spurs. “Como punto de partida, creo que iríamos por más del doble de lo que pagamos por él“, afirmó con todo este panorama.

“Desde que se unió al club ganó la Copa del Mundo y la Copa América, y se ha hecho un nombre en el fútbol“, explicó el periodista dedicado a los Spurs, como factores que llevarían el valor del Cuti por sobre las nueve cifras.

“¿Quiere el Tottenham vender a sus jugadores que son genuinamente de clase mundial? No, por supuesto que no. Los grandes clubes no hacen eso”, reflexionó Wenham. Pero reconoció que “Si hubiera que venderlo, estaríamos hablando de una cifra de más de 100 millones de libras.”