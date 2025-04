Tragedia en Colo Colo: imputaron a un carabinero y renunció una funcionaria clave

La Fiscalía chilena confirmó que uno de los carabineros que participó del operativo está imputado en la causa. Aunque todavía no fue detenido, se lo considera responsable en la investigación que busca esclarecer su grado de implicancia en la tragedia. “El conductor del carro policial está en calidad de imputado. No se descarta su responsabilidad, pero de momento no hay causal para su detención”, indicó el fiscal Francisco Morales.

Embed Mientras la CONMEBOL espera por REANUDAR el partido entre COLO COLO y FORTALEZA por #Libertadores, así están los exteriores del Estadio de Colo Colo: gravísima represión por parte de los Carabineros a los hinchas.pic.twitter.com/cBKBj519Qc — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 11, 2025

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el uniformado fue apartado de sus funciones mientras se desarrolla el proceso judicial. “Se están analizando todos los registros técnicos y audiovisuales para determinar si hubo fallas operativas o exceso en el uso de la fuerza”, explicó.

Tragedia un Chile: una renuncia clave tras los muertos en Colo Colo

El clima social en Chile es de conmoción. El escándalo provocó que la directora de Estadio Seguro, Pamela Venegas, diera un paso al costado. Su dimisión fue aceptada inmediatamente por las autoridades, en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de garantías en la organización del evento.

Conmebol, por su parte, emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y suspendió el encuentro tras la invasión del campo por parte de los hinchas de Colo-Colo. “La falta de condiciones de seguridad impidió que el partido continuara”, señalaron desde la entidad.

La investigación continúa su curso, pero ya dejó en evidencia graves fallos en el operativo de seguridad y en el manejo de situaciones de riesgo. La presión ahora está puesta en que la Justicia avance y en que este tipo de episodios no vuelvan a repetirse en el futuro.