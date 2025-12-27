Tragedia en Indonesia: el DT de básquet femenino B del Valencia murió en un naufragio
El técnico de 44 años del equipo femenino de Valencia viajaba con su familia en un barco turístico que se hundió cerca de la isla de Padar, al este de Bali.
Fernando Martín, entrenador de básquete del Valencia B femenino, desapareció junto a su familia tras el naufragio de una embarcación en Indonesia. La noticia ha sacudido a España y sus seguidores lamentaron su muerte en redes sociales.
La familia se encontraba navegando hacia la isla de Komodo tras haber pasado unos días en Bali cuando ocurrió el naufragio que mantiene a cinco personas en paradero desconocido, según reportó Europa Press.
Según la información publicada por Europa Press, el hundimiento de la embarcación turística cerca de la isla de Padar, en las inmediaciones de Labuan Bajo al este de Bali, tuvo lugar la noche del viernes alrededor de las 20:30 hora local. El barco transportaba a once personas en total y, producto del accidente, continúan desaparecidos Fernando Martín Carreras y tres de sus hijos, quienes tienen entre 9 y 12 años de edad, así como otra persona no identificada. La esposa de Fernando Martín y una de las hijas menores de la pareja lograron ser rescatadas y actualmente se encuentran fuera de peligro, según confirmó el Ministerio de Exteriores español.
Las autoridades indonesias informaron que los esfuerzos de localización de los desaparecidos podrían prolongarse hasta tres o cuatro días, en función de las condiciones marítimas, caracterizadas por olas de hasta tres metros que dificultaron las maniobras de rescate iniciales, según declaró Stephanus Risdiyanto, director de la autoridad portuaria local.
El Ministerio de Exteriores español, citado por Europa Press, detalló que el consulado en Yakarta permanece en contacto tanto con las familias afectadas como con las autoridades indonesias. Además, un familiar de los desaparecidos se encuentra en proceso de desplazamiento hacia Indonesia. Las autoridades españolas han reiterado su compromiso de apoyo y atención a los afectados mientras continúan las labores de rescate.
El Valencia CF manifestó a través de un comunicado en la red social X su consternación por el suceso: “Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”. El club reconoció el impacto de la desaparición de Fernando Martín Carreras y sus tres hijos en la comunidad deportiva y afirmó estar atento a la evolución de la situación en Indonesia.
La isla de Padar, que forma parte del Parque Nacional de Komodo y es un popular destino turístico, se mantuvo cerrada al turismo el sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas que persisten en la zona. El accidente se produjo cuando la embarcación bautizada como ‘KM Putri Sakinah’ sufrió una avería en el motor, lo que, junto con el estado temporal del mar, provocó el hundimiento. Las labores de búsqueda en la zona continúan bajo la coordinación de los equipos locales apoyados por la colaboración internacional.
Las autoridades portuarias subrayaron la complejidad de la operación de rescate, influida por las fuertes olas y el mal estado del mar. Stephanus Risdiyanto, resaltó las dificultades a las que se enfrentaron en las primeras intervenciones. Mientras tanto, la vigilancia en el área marítima permanece activa y los familiares de los desaparecidos están recibiendo asistencia por parte de las autoridades españolas destacadas en Indonesia.
