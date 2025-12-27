Tragedia en Indonesia: el DT de básquet femenino B del Valencia murió en un naufragio

El Valencia CF manifestó a través de un comunicado en la red social X su consternación por el suceso: “Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”. El club reconoció el impacto de la desaparición de Fernando Martín Carreras y sus tres hijos en la comunidad deportiva y afirmó estar atento a la evolución de la situación en Indonesia.

posteo valencia fernando martin

La isla de Padar, que forma parte del Parque Nacional de Komodo y es un popular destino turístico, se mantuvo cerrada al turismo el sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas que persisten en la zona. El accidente se produjo cuando la embarcación bautizada como ‘KM Putri Sakinah’ sufrió una avería en el motor, lo que, junto con el estado temporal del mar, provocó el hundimiento. Las labores de búsqueda en la zona continúan bajo la coordinación de los equipos locales apoyados por la colaboración internacional.

Las autoridades portuarias subrayaron la complejidad de la operación de rescate, influida por las fuertes olas y el mal estado del mar. Stephanus Risdiyanto, resaltó las dificultades a las que se enfrentaron en las primeras intervenciones. Mientras tanto, la vigilancia en el área marítima permanece activa y los familiares de los desaparecidos están recibiendo asistencia por parte de las autoridades españolas destacadas en Indonesia.