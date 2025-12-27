Nico Paz brilló en Italia: golazo polémico y asistencia en la victoria de Como ante Lecce
El mediocampista argentino abrió el marcador con un tanto lleno de fortuna y controversia y luego participó en el 3-0 por la fecha 17 de la Serie A.
Nicolás Paz fue una de las grandes figuras del triunfo de Como como visitante frente a Lecce por 3-0, en el estadio Vía del Mare, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Serie A. El mediocampista argentino no solo abrió el marcador con un golazo que tuvo algo de fortuna y dejó polémica, sino que además dio una asistencia para sellar la goleada.
El tanto que rompió el cero llegó a los 20 minutos del primer tiempo y tuvo una secuencia cargada de matices. Paz, nacido en Tenerife y habitual convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, recibió de espaldas en tres cuartos de cancha, aguantó la marca del albanés Ylber Ramadani y giró para quedar perfilado de frente al arco. En la maniobra, su rival cayó tomándose la cara, lo que desató los reclamos posteriores.
El zurdazo del número 10 parecía controlable, pero la pelota se desvió en la espalda del defensor portugués Tiago Gabriel, tomó una parábola inesperada y terminó superando al arquero Wladimiro Falcone, que intentó reaccionar arqueándose hacia atrás, aunque quedó descolocado por el extraño recorrido del balón.
Tras el gol, varios jugadores de Lecce rodearon al árbitro para reclamar una supuesta infracción de Paz, quien estiró el brazo derecho para proteger la pelota en el forcejeo previo. También hubo protestas por una posible posición adelantada en una acción anterior de la jugada, aunque el VAR no intervino y el tanto fue convalidado.
Ya en el tramo final del partido, Nicolás Paz volvió a ser decisivo al participar en el tercer gol de Como, aportando una asistencia que terminó de cerrar una actuación destacada.
Con este tanto, el mediocampista ofensivo llegó a seis goles en la temporada e igualó su registro del torneo anterior con el club. En el actual certamen 2025/2026, Paz ya le había marcado a Lazio, Genoa, Cremonese, Juventus y Torino, confirmando su crecimiento y protagonismo en el fútbol italiano.
