Nico Paz brilló en Italia: golazo polémico y asistencia en la victoria de Como ante Lecce

Nicolás Paz fue una de las grandes figuras del triunfo de Como como visitante frente a Lecce por 3-0, en el estadio Vía del Mare, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Serie A. El mediocampista argentino no solo abrió el marcador con un golazo que tuvo algo de fortuna y dejó polémica, sino que además dio una asistencia para sellar la goleada.