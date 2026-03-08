Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional: días, horarios y TV

La medida paralizó la actividad en todas las categorías y contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional. Tras esa pausa obligada, el torneo retomará su cronograma habitual a partir del martes 10 de marzo. La jornada suspendida será reprogramada para más adelante en el campeonato. Según lo previsto, la fecha 9 se disputará recién a comienzos de mayo, lo que generará un calendario más ajustado en la recta final del certamen.