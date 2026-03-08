Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional: días, horarios y TV
La Liga Profesional retoma el torneo tras el paro de la AFA y ya tiene confirmado el cronograma completo de la fecha con días, horarios y TV.
Luego del paro que suspendió la fecha 9 por el conflicto judicial que atraviesa la AFA, la Liga Profesional reanuda su calendario. Desde el martes 10 de marzo se disputará la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, con partidos durante toda la semana y transmisión por TV.
La medida paralizó la actividad en todas las categorías y contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional. Tras esa pausa obligada, el torneo retomará su cronograma habitual a partir del martes 10 de marzo. La jornada suspendida será reprogramada para más adelante en el campeonato. Según lo previsto, la fecha 9 se disputará recién a comienzos de mayo, lo que generará un calendario más ajustado en la recta final del certamen.
Así se jugará la fecha 10 del Torneo Apertura
La décima jornada del Torneo Apertura 2026 se jugará entre el martes 10 y el viernes 13 de marzo con partidos televisados por ESPN Premium y TNT Sports.
Martes 10 de marzo
- 19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) – ESPN Premium
- 19.45 Independiente – Unión (Zona A) – TNT Sports
- 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) – ESPN Premium
- 22.00 Newell’s – Platense (Zona A) – TNT Sports
Miércoles 11 de marzo
- 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium
- 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) – TNT Sports
- 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium
- 22.00 Independiente Rivadavia (Mza.) – Barracas Central (Zona B) – TNT Sports
- 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium
Jueves 12 de marzo
- 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – ESPN Premium
- 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports
- 19.15 Talleres – Instituto (Zona A) – TNT Sports
- 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) – ESPN Premium
- 21.30 Huracán – River (Zona B) – TNT Sports
Viernes 13 de marzo
- 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) – ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario