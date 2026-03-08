Tras la liberación de Nahuel Gallo, su pareja pidió por Germán Giuliani que continúa preso en Venezuela

Desde entonces, familiares y allegados insisten en que la situación de Giuliani siga en la agenda pública. El letrado fue detenido en Venezuela en 2025 y, tras la salida de Gallo, se convirtió en el único ciudadano argentino que permanece preso en ese país.

Nahuel Gallo tuvo su primera cena familiar en la Argentina

El regreso a la normalidad para el gendarme Nahuel Gallo ha comenzado en la intimidad de su hogar. Tras un calvario que se extendió por más de un año, este martes 3 de marzo su esposa compartió a través de la red social X la primera imagen de la familia unida, marcando el inicio de un proceso de sanación física y emocional tras su liberación.

El gendarme argentino fue liberado el pasado domingo, tras una importante negociación llevada a cabo por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y arribó el lunes a la Argentina, donde por la noche pudo compartir su primera cena familiar, tal cual compartió su mujer.

La fotografía, cargada de simbolismo, muestra a Gallo compartiendo una cena típica argentina: carne asada con papas fritas. Junto a él, se observa a su esposa y a su pequeño hijo, quien luce orgulloso la camiseta de Boca.

El pedido del gendarme no fue casual, ya que según relató su mujer, era algo que "extrañaba con todo su corazón" tras haber estado separados durante 448 días por su detención en Venezuela.

nahuel gallo y esposa

Un proceso de sanación y la búsqueda de justicia

Más allá de la emotividad del reencuentro, el mensaje de su esposa fue contundente respecto al estado de salud del gendarme y las condiciones de su cautiverio. "Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente", denunció, subrayando el desgaste y el dolor vivido por la familia durante este extenso periodo.

Asimismo, la publicación dejó clara la postura que tomarán una vez que Gallo se encuentre fortalecido: la denuncia formal por crímenes de lesa humanidad. "No desde el odio, sino desde la convicción de que la verdad y la justicia son indispensables", afirmó, anticipando que relatarán la historia completa ante los organismos pertinentes para exigir dignidad y reparación.

Por ahora, el foco de la familia Gallo está puesto en el "paso a paso" de la recuperación, disfrutando de los afectos y de las costumbres que le fueron arrebatadas durante casi quince meses de incertidumbre.