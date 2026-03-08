Tras la liberación de Nahuel Gallo, su pareja pidió por Germán Giuliani que continúa preso en Venezuela
María Alexandra Gómez reclamó por la liberación del abogado argentino y denunció el sufrimiento que atraviesa su familia.
La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, recientemente liberado por una gestión de la AFA tras pasar más de un año detenido en Venezuela, usó sus redes sociales para pedir por la liberación del abogado argentino Germán Giuliani.
"Falta Germán en su casa, conozco a su familia, una familia de mujeres, de mujeres que llevan meses sufriendo esta tortura. Alzo la voz por esa madre, por esa esposa, esas hermanas, esas hijas. Esto tiene que acabar", escribió María Alexandra Gómez, en su cuenta de X.
Y agregó: "El dolor que se siente es indescriptible. ¡BASTA! Libérenlo YA".
En su publicación también compartió un video de la esposa del abogado para visibilizar el pedido de libertad y mostrar el impacto que la detención tiene sobre sus seres queridos.
Esto se da pocos días después de la liberación de Gallo, quien estuvo detenido durante 448 días en una cárcel venezolana antes de recuperar la libertad y regresar a la Argentina por una gestión que realizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que generó gran tensión en el Gobierno nacional.
Desde entonces, familiares y allegados insisten en que la situación de Giuliani siga en la agenda pública. El letrado fue detenido en Venezuela en 2025 y, tras la salida de Gallo, se convirtió en el único ciudadano argentino que permanece preso en ese país.
Nahuel Gallo tuvo su primera cena familiar en la Argentina
El regreso a la normalidad para el gendarme Nahuel Gallo ha comenzado en la intimidad de su hogar. Tras un calvario que se extendió por más de un año, este martes 3 de marzo su esposa compartió a través de la red social X la primera imagen de la familia unida, marcando el inicio de un proceso de sanación física y emocional tras su liberación.
El gendarme argentino fue liberado el pasado domingo, tras una importante negociación llevada a cabo por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y arribó el lunes a la Argentina, donde por la noche pudo compartir su primera cena familiar, tal cual compartió su mujer.
La fotografía, cargada de simbolismo, muestra a Gallo compartiendo una cena típica argentina: carne asada con papas fritas. Junto a él, se observa a su esposa y a su pequeño hijo, quien luce orgulloso la camiseta de Boca.
El pedido del gendarme no fue casual, ya que según relató su mujer, era algo que "extrañaba con todo su corazón" tras haber estado separados durante 448 días por su detención en Venezuela.
Un proceso de sanación y la búsqueda de justicia
Más allá de la emotividad del reencuentro, el mensaje de su esposa fue contundente respecto al estado de salud del gendarme y las condiciones de su cautiverio. "Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente", denunció, subrayando el desgaste y el dolor vivido por la familia durante este extenso periodo.
Asimismo, la publicación dejó clara la postura que tomarán una vez que Gallo se encuentre fortalecido: la denuncia formal por crímenes de lesa humanidad. "No desde el odio, sino desde la convicción de que la verdad y la justicia son indispensables", afirmó, anticipando que relatarán la historia completa ante los organismos pertinentes para exigir dignidad y reparación.
Por ahora, el foco de la familia Gallo está puesto en el "paso a paso" de la recuperación, disfrutando de los afectos y de las costumbres que le fueron arrebatadas durante casi quince meses de incertidumbre.
