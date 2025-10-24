Tras la polémica, Matías Abaldo fue silbado por los hinchas de Independiente en el duelo con Platense

Embed LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS: Matías Abaldo fue reemplazado en Independiente vs. Platense y aprovechó para disculparse tras las polémicas imágenes que se hicieron virales esta semana. pic.twitter.com/HMe0YgBqJ9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

Matías Abaldo también pidió perdón en redes sociales

Matías Abaldo desató una gran controversia que lo obligó a pedirle disculpas a los hinchas de Independiente, club donde juega actualmente. Lo cierto es que un cantante uruguayo -amigo suyo- difundió imágenes tomadas en su departamento, donde se veía una mesa con marihuana, bebidas alcohólicas y dólares. La rápida viralización del contenido provocó una ola de críticas y un fuerte malestar entre los hinchas del Rojo.

Por ello, el futbolista hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, pidiendo perdón a los simpatizantes de la institución de Avellaneda: "Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", comenzó indicando a través de una historia de Instagram.

Y sumó: "Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento, realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional. Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera".

historia matías abaldo