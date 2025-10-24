Tras la polémica, Matías Abaldo fue silbado por los hinchas de Independiente en el duelo con Platense
En medio de un difícil presente futbolístico y tras la viralización de polémicas fotos, el delantero fue repudiado por los simpatizantes del Rojo.
Independiente goleó por 3-0 a Platense este viernes en el estadio Libertadores de América, en un partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que había sido suspendido por los incidentes en el duelo ante Universidad de Chile, significó una verdadera final para ambos equipos, que atraviesan momentos delicados.
Cabe señalar que el presente del Rojo viene siendo alarmante: antes de este triunfo, acumulaba 15 partidos sin ganar en todas las competencias.
Sumado a esto, Matías Abaldo quedó recientemente en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran unas fotos tomadas en su departamento, donde se ve una mesa llena de dólares, marihuana y alcohol. Por ello, los hinchas no dudaron en expresar su bronca en la previa al duelo con el Calamar.
En el momento en que la voz del estadio iba anunciando la formación del Rojo, los simpatizantes aplaudían a algunos y silbaban a otros, pero fue llamativa la reacción cuando fue mencionado el delantero: los silbidos se hicieron sentir aún más y quedó expuesta la indignación de la hinchada por el episodio mencionado anteriormente.
Mirá:
El pedido de disculpas de Abaldo a los hinchas en la cancha
Al momento de ser reemplazado, el delantero hizo un gesto con sus manos para pedir perdón por la polémica reciente. No obstante, la hinchada no dudó en seguir silbándolo.
Matías Abaldo también pidió perdón en redes sociales
Matías Abaldo desató una gran controversia que lo obligó a pedirle disculpas a los hinchas de Independiente, club donde juega actualmente. Lo cierto es que un cantante uruguayo -amigo suyo- difundió imágenes tomadas en su departamento, donde se veía una mesa con marihuana, bebidas alcohólicas y dólares. La rápida viralización del contenido provocó una ola de críticas y un fuerte malestar entre los hinchas del Rojo.
Por ello, el futbolista hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, pidiendo perdón a los simpatizantes de la institución de Avellaneda: "Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", comenzó indicando a través de una historia de Instagram.
Y sumó: "Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento, realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional. Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario