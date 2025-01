Tras las críticas de Jorge Brito, Juan Sebastián Verón explicó cómo fue la situación con Sebastián Driussi

Lejos de dar por terminado el tema, el referente del club platense profundizó: "Brito dijo que nos prestan plata. Un préstamo no tiene que molestarle, si él maneja un banco, prestó plata toda la vida".

Si bien reconoció que existió un interés en el delantero que jugó en Austin antes de sumarse al Millonario, también dejó en claro: "No tuvimos nada con Driussi. Foster es amigo del dueño de Austin FC. Nosotros hicimos una averiguación, previo a lo de River".

Por otro lado, destacó que tanto el representante del jugador como la institución de Núñez se beneficiaron al involucrar a Estudiantes en la operación para elevar el precio.

"Mucho tiempo los grandes usaron a los chicos y le sacaron jugadores. ¿Por qué no nos podemos parar de igual a igual y tratar de ver si podemos competir? Si el chico quiere jugar en River, va a jugar ahí", se justificó, dando a entender, quizás, que sí se metieron en la negociación.

En otro tramo de la entrevista, la Brujita explicó cómo se dio la llegada de un mediocampista de Boca que se encontraba inactivo debido a un conflicto contractual. "El arreglo fue de Foster con Medina, no con Estudiantes. Nosotros entramos después. Si fue prolija o no, no tengo idea, es un acuerdo privado. Rescindió y llegó con el pase en su poder".

Asimismo, Verón analizó la actualidad del equipo, que en 2024 obtuvo la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones: "Salimos campeones y en el medio, entre la final del año pasado y este, se fueron 18 jugadores. No es normal, no está bien. Queremos ser protagonistas en la Copa Libertadores y la realidad es que así es muy difícil".