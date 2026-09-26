Franco Colapinto recibió una sanción tras el choque en Bakú: qué deberá cumplir en la próxima carrera

El episodio ocurrió en la vuelta 36, cuando la competencia se reanudó después de la salida del auto de seguridad. Colapinto intentó avanzar en la primera curva del circuito de Bakú, pero bloqueó durante la frenada y no logró mantener el control de su Alpine. El auto del argentino impactó contra el de Gasly y el francés terminó chocando contra Norris, que también quedó obligado a abandonar. De esta manera, los dos Alpine y el McLaren del británico quedaron fuera de carrera prácticamente en el mismo momento.