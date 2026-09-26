"No merece estar en la Fórmula 1": la dura crítica de un piloto a Franco Colapinto
Lando Norris estalló contra el argentino luego de protagonizar un incidente en el Circuito Callejero de Bakú que derivó en su abandono.
El Gran Premio de Azerbaiyán dejó una fuerte polémica en la máxima categoría del automovilismo mundial. La tensión se apoderó del paddock luego de un incidente en pista que involucró a Lando Norris y a Franco Colapinto, culminando con el abandono prematuro del británico cuando se encontraba disputando puestos de vanguardia en la zona de puntos.
Visiblemente molesto por la maniobra que lo marginó de la competencia en el Circuito Callejero de Bakú, el piloto de McLaren no ocultó su indignación y cargó con extrema dureza tanto contra la acción del argentino como contra la flexibilidad de las autoridades deportivas.
"No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1", disparó el británico sin filtro ante la prensa internacional.
Las disculpas de Franco Colapinto tras el incidente
En la vereda opuesta, el clima en el box de Alpine reflejó la contracara del episodio. Tras analizar lo sucedido sobre el monoplaza, Franco Colapinto asumió la responsabilidad de lo ocurrido en el trazado azerbaiyano.
Con total autocrítica, el piloto argentino se acercó para expresar sus disculpas tanto a los miembros de su escudería como a su compañero de equipo, Pierre Gasly, catalogando el episodio como un "choque grande y grave" que alteró el desarrollo del fin de semana.
Mientras los comisarios evalúan posibles penalizaciones de cara a las próximas sesiones, el incidente vuelve a encender el debate sobre los límites reglamentarios y la agresividad en los duelos en pista dentro de la categoría reina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario