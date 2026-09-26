"No merece estar en la Fórmula 1": la dura crítica de un piloto a Franco Colapinto

"No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1", disparó el británico sin filtro ante la prensa internacional.