Trituradora de técnicos: ya son 28 los entrenadores que dejaron su cargo en la Primera División en 2026
La renuncia de Guillermo Duró en Riestra profundizó la alarmante estadística en el fútbol argentino. Con 30 clubes en la máxima categoría, la impaciencia rompió un récord insólito.
En el fútbol argentino la paciencia es un bien cada vez más escaso y las estadísticas de la temporada 2026 lo reflejan con crudeza. La reciente salida de Guillermo Duró en Deportivo Riestra tras la derrota por 1-0 frente a Instituto no solo dejó al Malevo acéfalo en plena lucha por la permanencia, sino que encendió las alarmas de una cifra impactante: ya son 28 los directores técnicos que dejaron su cargo en lo que va del año sobre un total de 30 equipos en la Primera División.
El cese de Duró al frente de la institución del Bajo Flores se consumó en un momento límite del Torneo Clausura. Con apenas seis puntos en juego y a cuatro unidades de la zona caliente de descenso que ocupa Aldosivi, el entrenador decidió dar un paso al costado tras dirigir 27 partidos oficiales (6 triunfos, 9 empates y 12 derrotas en 205 días). Lo curioso es que, pese a tener contrato hasta fin de año, no esperó al cierre del certamen y se transformó en una nueva víctima de la trituradora de procesos.
El dato habla por sí solo: en una categoría de 30 participantes, prácticamente se contabiliza un cambio de entrenador por club. Sin embargo, la estadística es aún más implacable al observar que varias instituciones cambiaron de DT en dos y hasta tres oportunidades en los últimos diez meses, abarcando desde los equipos que pelean abajo hasta los cinco grandes.
Casos como los de River (salidas de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet), Boca (Claudio Úbeda), Racing (Gustavo Costas y Juan Pablo Vojvoda), San Lorenzo (Damián Ayude, Gustavo Álvarez y Néstor Gorosito) e Independiente (Gustavo Quinteros) demuestran que la presión por los resultados no da tregua ni margen de maniobra en la élite del fútbol nacional.
Uno por uno: los 28 entrenadores que se fueron en 2026
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Daniel Oldrá (Instituto)
Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)
Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell’s Old Boys)
Hugo Colace (Atlético Tucumán)
Marcelo Gallardo (River)
Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)
Damián Ayude (San Lorenzo)
Guillermo Farré (Aldosivi)
Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)
Gustavo Benítez (Deportivo Riestra)
Fernando Zaniratto (Gimnasia y Esgrima La Plata)
Gerardo Acuña (Estudiantes de Río Cuarto)
Mariano Sosa (Defensa y Justicia)
Carlos Tévez (Talleres de Córdoba)
Gustavo Costas (Racing)
Claudio Úbeda (Boca)
Rubén Darío Insúa (Barracas Central)
Gustavo Álvarez (San Lorenzo)
Lucas Pusineri (Central Córdoba de Santiago del Estero)
Walter Zunino (Platense)
Gustavo Quinteros (Independiente)
Eduardo Coudet (River Plate)
Israel Damonte (Aldosivi)
Jorge Sampaoli (Talleres de Córdoba)
Néstor Gorosito (San Lorenzo)
Juan Pablo Vojvoda (Racing)
Diego Dabove (Tigre)
Guillermo Duró (Deportivo Riestra)
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