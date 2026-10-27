Trituradora de técnicos: ya son 28 los entrenadores que dejaron su cargo en la Primera División en 2026

En el fútbol argentino la paciencia es un bien cada vez más escaso y las estadísticas de la temporada 2026 lo reflejan con crudeza. La reciente salida de Guillermo Duró en Deportivo Riestra tras la derrota por 1-0 frente a Instituto no solo dejó al Malevo acéfalo en plena lucha por la permanencia, sino que encendió las alarmas de una cifra impactante: ya son 28 los directores técnicos que dejaron su cargo en lo que va del año sobre un total de 30 equipos en la Primera División.