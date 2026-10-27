La AFA prepara otro cambio en el fútbol argentino: cómo sería el torneo desde 2027
Los dirigentes debatirán una propuesta que contempla un campeonato de todos contra todos, playoffs para definir a los campeones y modificaciones en el calendario.
El torneo de Primera División podría volver a cambiar su estructura en las próximas temporadas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene previsto analizar este jueves un proyecto impulsado por Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que propone un campeonato con enfrentamientos entre todos los equipos.
La iniciativa busca modificar el esquema actual y establecer una competencia con una tabla unificada. Aunque la intención es implementar el nuevo formato en 2027, las dificultades de organización y calendario podrían postergar su puesta en marcha hasta 2028.
¿Cómo sería el nuevo torneo de Primera División?
La propuesta contempla 30 fechas de fase regular, con partidos entre todos los participantes. Los clásicos se mantendrían en el calendario, por lo que algunos enfrentamientos se repetirían para garantizar que se disputen en ambas canchas. El cambio implicaría dos jornadas menos que en el formato vigente, una diferencia que también tendría consecuencias en la lucha por evitar el descenso mediante los promedios.
Otra modificación importante estaría relacionada con la definición de los campeonatos: después de la fecha 15 se disputaría una instancia de playoffs para determinar al ganador del Torneo Apertura. En esa etapa participarían los 16 primeros equipos de la tabla general, que reemplazaría al sistema dividido en dos zonas. Así, el primer campeón del año se conocería cerca de la mitad de la temporada.
Playoffs para el Clausura y cambios en la Tabla Anual
Tras el receso invernal, el campeonato retomaría su actividad hasta completar las 30 jornadas. Una vez finalizada la fase regular, se jugarían nuevos playoffs para consagrar al campeón del Torneo Clausura. El proyecto también mantendría la distinción para el mejor equipo de la Tabla Anual.
La diferencia es que todos los clubes se enfrentarían entre sí durante la temporada, lo que permitiría establecer una clasificación basada en un calendario común. Este aspecto tendría impacto tanto en la definición de los puestos de vanguardia como en la pelea por la permanencia y la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
¿Cuándo podría entrar en vigencia?
La intención inicial de los dirigentes es que el nuevo campeonato comience en 2027. Sin embargo, la cantidad de partidos, la organización de los torneos y la disponibilidad de fechas podrían obligar a retrasar su implementación un año.
La reunión prevista para este jueves será determinante para conocer el futuro de la propuesta. Hasta que exista una resolución oficial, el formato de la Primera División para 2027 continúa sujeto a modificaciones.
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