La AFA prepara otro cambio en el fútbol argentino: cómo sería el torneo desde 2027

La diferencia es que todos los clubes se enfrentarían entre sí durante la temporada, lo que permitiría establecer una clasificación basada en un calendario común. Este aspecto tendría impacto tanto en la definición de los puestos de vanguardia como en la pelea por la permanencia y la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿Cuándo podría entrar en vigencia?

La intención inicial de los dirigentes es que el nuevo campeonato comience en 2027. Sin embargo, la cantidad de partidos, la organización de los torneos y la disponibilidad de fechas podrían obligar a retrasar su implementación un año.

La reunión prevista para este jueves será determinante para conocer el futuro de la propuesta. Hasta que exista una resolución oficial, el formato de la Primera División para 2027 continúa sujeto a modificaciones.