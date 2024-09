Triunfazo de Los Pumas ante los Springboks para mantener la esperanza de campeonato

Fue el tucumano Mateo Carreras quien inició la remontada, al descontar con una conquista que consiguió por la punta, mientras que de inmediato los Springboks se quedaron con un jugador de menos, tras la amonestación Kurt-Lee Arendse.

En otra gran jugada de los backs, Pablo Matera ingresó al ingoal rival. Luego, Joel Sclavi se impuso ante toda la defensa sudafricana y adelantó a los de Felipe Contepomi, mientras que a los 35 minutos, fue Albornoz finalizó la jugada que, conversión mediante, puso el marcador 26-17 para los albicelestes.

Cobus Reinach aprovechó una última oportunidad y marcó para irse al descanso 26-22 abajo. Y en el complemento todo bajó de intensidad, mientras la visita se acercaba con un penal de Pollard. Luego Manie Libbok volvió a darle la ventaja a los Springboks por 28 a 26.

los pumas 2.jpg Los Pumas vencieron a los Springboks.

Finalmente, el conjunto nacional obtuvo una infracción y Albornoz la cambió por tres unidades para pasar al frente con 29-28 definitivo.

De esta manera, la tabla de posiciones del Rugby Championchip quedó con Sudáfrica en la punta, con 19 puntos, y la Argentina en segundo lugar, con 14, siendo los únicos dos seleccionados con posibilidades de consagrarse compeones.

El equipo argentino necesita ganar el último partido ante Sudáfrica, a disputarse el próximo sábado 28, con punto bonus y sin que el vigente campeón del mundo sume unidades, para pasar a tener 20 contra los 19 de los Boks y consagrarse en este importante torneo.

tabla rugby championship.jpg

Resumen del partido entre Los Pumas y los Springboks

LOS PUMAS (29): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz. 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

Cambios: 48’ Gonzalo García por Gonzalo Bertranou, 50’ Santiago Carreras por Bautista Delguy, 55’ Guido Petti y Juan Martín González por Pablo Matera y Franco Molina, 60’ Pedro Delgado y Ignacio Calles por Joel Sclavi y Thomas Gallo, 62’ Ignacio Ruiz por Marcos Kremer, 75’ Matías Moroni por Lucio Cinti.

SUDÁFRICA (28): 1- Ox Nche, 2- Malcolm Marx, 3- Thomas du Toit, 4- Salmaan Moerat (C), 5- Ruan Nortje, 6- Marco van Staden, 7- Ben Jason-Dixon, 8- Jasper Wiese, 9- Cobus Reinach, 10- Handre Pollard, 11- Makazole Mapimpi, 12- Lukhanyo Am, 13- Jesse Kriel, 14- Kurt-Lee Arendse, 15- Aphelele Fassi. Entrenador: Rassie Erasmus.

Cambios: 48’ Eben Etzebeth, Vincent Koch, Kwagga Smith, Elrigh Louw y Manie Libbok por Thomas du Toit, Marco van Staden, Salmaan Moerat, Ben-Jason Dixon y Handre Pollard, 59’ Jaden Hendrikse por Cobus Reinach, 64’ Gerhard Steenekamp por Ox Nche, 70’ Jan-Hendrik Wessels por Malcolm Marx.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 3’ Try de Aphelele Fassi convertido por Handre Pollard (SA), 8’ Try de Jesse Kriel convertido por Handre Pollard (SA),13’ Penal de Handre Pollard (SA), 14’ Try de Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz (LP), 22’ Try de Pablo Matera convertido por Tomás Albornoz (LP), 26’ Try de Joel Sclavi (LP), 35’ Try de Tomás Albornoz convertido por él mismo (LP), 39’ Try de Cobus Reinach (SA).

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 43’ Penal de Handre Pollard (SA), 50’ Penal de Manie Libbok (SA), 69’ Penal de Tomás Albornoz (LP).

AMONESTADOS: 17’ Kurt-Lee Arendse (SA).

ÁRBITRO: Christophe Ridley (FR).

CANCHA: Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.