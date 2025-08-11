Triunfo agónico y con polémica de Defensa y Justicia a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025
El "Halcón" se impuso ante el "Malevo" con el tanto de penal y a los 93 minutos de Abiel Osorio, quien luego se fue expulsado por una insólita situación.
Defensa y Justicia venció 1-0 este lunes a Deportivo Riestra en el Estadio Norberto Tomaghello por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El encuentro que marcó el cierre de la jornada lo tuvo a Abiel Osorio como el único goleador del certamen con un tanto de penal en el minuto 93.
El delantero vio la amarilla por sacarse la camiseta en el festejo, mientras que un puñado de minutos después fue nuevamente amonestado, y en consecuencia expulsado, por Fernando Espinoza, por supuestamente simular una infracción en mitad de la cancha.
El conjunto de Florencio Varela, dirigido por Mariano Soso, venía de un arranque irregular en el Clausura. En las tres primeras fechas logró un empate ante Banfield, una victoria frente a Aldosivi y una caída ante Central Córdoba, acumulando así cuatro puntos de nueve posibles.
En la vereda opuesta, Deportivo Riestra llegaba con un presente competitivo en el torneo local, aunque con el golpe reciente de la eliminación en Copa Argentina a manos de Racing, que lo goleó sin atenuantes.
Más allá de ese traspié, el equipo del Bajo Flores mantenía una posición expectante en la Zona B, a solo dos puntos del líder y muy cerca de zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
