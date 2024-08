Escalofriante incendio en el Turismo Carretera: así escapó Gastón Mazzacane del fuego

Embed "Mazzacane":

El incidente, por una pérdida de combustible, empezó en la S del Ciervo y estalló a la salida del curvón Salotto, el sector más veloz del Circuito 12 (cerca de 280 km/h al final de la recta) del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La rápida neutralización de la carrera y la reacción de la veintena de pilotos que venía detrás de Mazzacane hizo que no hubiese consecuencias más allá de lo material, a pesar de que haya quedado parado en el medio de la pista.

Cómo está Gastón Mazzacane y qué dijo luego del accidente en el TC

Fuentes oficiales informaron que Mazzacane se encuentra en perfecto estado de salud, aunque haya inhalado gases por el incendio "No me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes", explicó el ex-Fórmula 1 (corrió con Minardi toda la temporada 2000 y el inicio de la 2001 en Prost).

"Logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen. Hubo tiempo para prever, fue un rescate rápido. Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto", agregó el piloto de TC, en diálogo con la TV Pública.