Grave: piloto de Turismo Nacional denunció que su auto recibió dos disparos de bala

"El fin de semana, después de la carrera, en la técnica se encontró lo que parecía un disparo de bala en el auto. Se efectuó la denuncia no bien el equipo llegó a Pergamino", comenzó el "Tanito", y amplió: "Se constató, mediante un perito, que no sólo era un disparo, sino que eran dos. Uno de ellos, todavía tiene la bala incrustada en alguna parte del radiador. No quiero ahondar en detalles, porque sería imprudente de mi parte".