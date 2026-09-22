Turquía vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
En el estreno de Zinedine Zidane como entrenador, "Les Blues" buscarán comenzar el torneo con una victoria ante Turquía en el Kocaeli Stadyumu.
Turquía y Francia se miden este viernes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Kocaeli Stadyumu, por la primera fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA.
El conjunto turco afrontará su debut como local, luego de haber participado en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos tras conseguir una victoria ante Estados Unidos y sufrir derrotas frente a Australia y Paraguay. Ahora buscará comenzar con el pie derecho en una zona en la que también están Italia y Bélgica.
Por su parte, Francia iniciará una nueva etapa bajo la conducción de Zinedine Zidane, quien asumió como entrenador tras la salida de Didier Deschamps. El seleccionado francés también viene de disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, en el que quedó eliminado en semifinales luego de perder con España.
El debut de Zidane al frente de "Les Bleus" tendrá además a Kylian Mbappé como capitán, mientras que el flamante entrenador presentó una convocatoria con algunas novedades, entre ellas el regreso de Eduardo Camavinga y la ausencia de Aurélien Tchouaméni, quien quedó fuera por cuestiones físicas.
Formaciones de Turquía vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Turquía: Uurcan Çakr; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yüksek, Orkun Kökçü; Arda Güler, Irfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoglu; Baris Alper Ylmaz. DT: Vincenzo Montella.
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Adrien Truffert; Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery; Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. DT: Zinedine Zidane.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Kocaeli Stadyumu.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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