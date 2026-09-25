Gol y susto para Mbappé: marcó para Francia, pero tuvo que abandonar la cancha

Zidane volvió a dirigir y Francia comenzó con una victoria

La lesión de Mbappé opacó parcialmente el estreno de Zidane, pero el entrenador consiguió comenzar su nuevo ciclo con una victoria. El histórico exfutbolista regresó al banco de suplentes después de cinco años sin dirigir y tuvo un estreno exitoso frente a Turquía. El triunfo por 1-0 también tuvo un valor particular porque el seleccionado turco llevaba nueve partidos consecutivos sin perder como local en la Nations League.

Les Bleus logró controlar el encuentro y encontró la diferencia gracias a su principal figura, aunque luego debió afrontar el tramo final sin Mbappé. El calendario del seleccionado francés continuará con partidos de importancia. El equipo enfrentará a Bélgica el 28 de septiembre, luego jugará ante Italia el 2 de octubre y volverá a medirse con Bélgica el 5 de octubre.

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