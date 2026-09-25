Gol y susto para Mbappé: marcó para Francia, pero tuvo que abandonar la cancha
La Tortuga convirtió el único gol en el triunfo de Les Bleus, pero pocos segundos después sintió un fuerte pinchazo en la rodilla izquierda y tuvo que abandonar el campo.
El debut de Zinedine Zidane como entrenador de Francia terminó con una victoria, pero también con preocupación por el estado físico de Kylian Mbappé. El delantero marcó el 1-0 ante Turquía por la primera fecha de la Nations League 2026-27 y, prácticamente de inmediato, sufrió una lesión que le impidió continuar en el partido.
La situación ocurrió a los 54 minutos, cuando Michael Olise encontró al atacante francés y le permitió quedar en una buena posición para definir. El jugador del Real Madrid controló y sacó un remate de derecha cerca del poste derecho para poner en ventaja al seleccionado visitante. La celebración, sin embargo, duró muy poco.
Después de convertir, el delantero sintió una molestia en la rodilla izquierda y rápidamente mostró gestos de dolor. Intentó reincorporarse y continuar en el terreno de juego, pero volvió a caer al césped y se llevó las manos al rostro. Finalmente, el cuerpo técnico decidió reemplazarlo: Desire Doue ingresó en lugar de Mbappé, que abandonó el campo mientras comenzaban las primeras evaluaciones médicas.
La advertencia de Zidane tras la lesión
Después del encuentro, el entrenador francés fue consultado por el estado de su principal figura. Zidane evitó minimizar la situación y dejó una frase que reflejó la preocupación existente dentro del cuerpo técnico. “No pinta bien y no vamos a correr ningún riesgo”, afirmó el entrenador después del triunfo ante Turquía.
Las primeras informaciones difundidas por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) señalaron que la Tortuga sufrió una lesión tendinosa en la rodilla y que quedó descartado para el resto de la concentración. El comunicado oficial indicó: “Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!”
Zidane volvió a dirigir y Francia comenzó con una victoria
La lesión de Mbappé opacó parcialmente el estreno de Zidane, pero el entrenador consiguió comenzar su nuevo ciclo con una victoria. El histórico exfutbolista regresó al banco de suplentes después de cinco años sin dirigir y tuvo un estreno exitoso frente a Turquía. El triunfo por 1-0 también tuvo un valor particular porque el seleccionado turco llevaba nueve partidos consecutivos sin perder como local en la Nations League.
Les Bleus logró controlar el encuentro y encontró la diferencia gracias a su principal figura, aunque luego debió afrontar el tramo final sin Mbappé. El calendario del seleccionado francés continuará con partidos de importancia. El equipo enfrentará a Bélgica el 28 de septiembre, luego jugará ante Italia el 2 de octubre y volverá a medirse con Bélgica el 5 de octubre.
Mirá el resumen del partido entre Francia y Turquía
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