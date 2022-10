Guerra en Ucrania: "Gigante ruso" se suma al ejército de Putin

gigante ruso.mp4

Tras dejar el boxeo, Valuev fue elegido diputado en la Duma, la cámara baja del parlamento ruso, en el año 2011, y desde allí decidió ahora alistarse en el frente.

El ex boxeador no es el primer deportista ruso que se enrolará en el ejército tras la llamada a los reservistas, ya que el ex futbolista Diniyar Bilyaletdinov también fue convocado para combatir en la guerra con Ucrania.