Un argentino fichó con el equipo más ganador de IndyCar: irá a Chip Ganassi y usará la 10

De Tullio definió el fichaje como un paso más en su carrera y dijo que sumarse “al equipo más exitoso de IndyCar es algo muy especial”. También contó que su idea es aprender y aportar en su rol de reserva. El director del equipo, Taylor Kiel, le dio la bienvenida y dijo que el objetivo es darles a él y a sus compañeros los recursos para “competir por victorias y el campeonato”.