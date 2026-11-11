Un argentino fichó con el equipo más ganador de IndyCar: irá a Chip Ganassi y usará la 10
Alessandro De Tullio, de 20 años, correrá la Indy NXT 2027 con el auto 10 de Chip Ganassi y además será piloto de reserva del equipo en IndyCar.
Alessandro De Tullio dio un salto en su carrera: el piloto argentino de 20 años firmó con Chip Ganassi Racing, el equipo más ganador de la historia de IndyCar, para correr la temporada 2027 de Indy NXT, la categoría telonera. Además, será piloto de reserva de la escudería en la divisional mayor.
Según comunicó el equipo, De Tullio correrá su segunda temporada en Indy NXT. En paralelo dará apoyo al programa de IndyCar con trabajo en el simulador y en pista en todos los fines de semana que no se corran en óvalos. Llega desde A.J. Foyt, estructura con la que terminó sexto en la temporada 2026 de Indy NXT, con dos victorias y ocho pole positions.
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El número 10 y el guiño a Lionel Messi y Diego Maradona
El argentino manejará el auto número 10. En su sitio web, Chip Ganassi presentó esa elección como un homenaje a otros dos argentinos famosos por ese número, los campeones del mundo Lionel Messi y Diego Maradona.
De Tullio definió el fichaje como un paso más en su carrera y dijo que sumarse “al equipo más exitoso de IndyCar es algo muy especial”. También contó que su idea es aprender y aportar en su rol de reserva. El director del equipo, Taylor Kiel, le dio la bienvenida y dijo que el objetivo es darles a él y a sus compañeros los recursos para “competir por victorias y el campeonato”.
La historia del equipo explica el peso del fichaje. Chip Ganassi suma 18 títulos en IndyCar, uno más que su rival histórico, Penske, y ganó los últimos cuatro campeonatos consecutivos con Álex Palou, con quien De Tullio ya tuvo contacto. La firma se suma a un buen momento del automovilismo argentino en el exterior, con pilotos en la Fórmula 1, el WEC y la NASCAR.
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