Enzo Fernández volvió al Monumental: el regalo de River y el mensaje que ilusiona a los hinchas

Antes de la reunión con el presidente, el futbolista caminó por las tribunas del estadio y subió una foto a su cuenta de Instagram con un mensaje corto: “En casa”. El Millonario también difundió el encuentro desde su cuenta oficial. En la publicación definió la visita como la de “Enzo en su casa, con el Manto Sagrado y el amor por River de siempre”, con dos fotos del mediocampista y el presidente.