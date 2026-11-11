Enzo Fernández volvió al Monumental: el regalo de River y el mensaje que ilusiona a los hinchas
Enzo Fernández visitó el Monumental durante la fecha FIFA, fue recibido por Stefano Di Carlo y se llevó una camiseta de River con su nombre y el 13.
Enzo Fernández aprovechó su paso por el país con la Selección Argentina para volver al Estadio Monumental. El mediocampista recorrió las instalaciones del club donde se formó y fue recibido por el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial.
Antes de la reunión con el presidente, el futbolista caminó por las tribunas del estadio y subió una foto a su cuenta de Instagram con un mensaje corto: “En casa”. El Millonario también difundió el encuentro desde su cuenta oficial. En la publicación definió la visita como la de “Enzo en su casa, con el Manto Sagrado y el amor por River de siempre”, con dos fotos del mediocampista y el presidente.
Enzo Fernández volvió al Monumental: el regalo de River y el mensaje que ilusiona a los hinchas
En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, se ve a Enzo con una camiseta de regalo que tiene su nombre y el número 13, el que usaba como jugador de River. El gesto apunta a la relación que el volante mantiene con el club de Núñez, aunque se haya ido a Europa.
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La visita llega poco después de que Enzo Fernández, en una entrevista reciente, repitiera que quiere volver a jugar en River. También aclaró que todavía faltan años para que eso ocurra, así que por ahora el regreso es una intención a largo plazo y no una negociación en curso.
Mientras tanto, el mediocampista del Manchester City está concentrado con el equipo de Lionel Scaloni, que se prepara para los amistosos ante Uruguay, en La Bombonera, y Costa Rica. Para el primero de esos partidos, Enzo aparece en el posible once titular junto a Alexis Mac Allister en el medio.
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