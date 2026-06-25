Un auto atropelló a una multitud durante los festejos de México en el Mundial 2026: dejó 17 heridos
El episodio ocurrió en Cabo San Lucas tras la goleada de México ante República Checa. Hay 17 heridos y una víctima permanece en estado grave.
La victoria de México frente a República Checa en el Mundial 2026 terminó empañada por un grave episodio en Cabo San Lucas, donde un auto atropelló a una multitud que celebraba en la calle. El hecho dejó 17 heridos, varios de ellos con lesiones de distinta consideración, y una persona permanece internada en estado grave.
La celebración por el gran presente del Tri en la Copa del Mundo derivó en una escena de caos y desesperación en la ciudad de Cabo San Lucas. Según reportaron medios locales, un conductor embistió con su auto a un grupo de personas que festejaba en la vía pública tras la goleada.
El hecho ocurrió en el cruce del Paseo de la Marina y la avenida Ignacio Zaragoza, una zona que estaba colmada de hinchas. De acuerdo con la información difundida por el diario La Jornada, el conductor de un Volkswagen Jetta intentó avanzar por una calle completamente ocupada por fanáticos, en medio del clima de euforia por el triunfo de la selección mexicana.
Qué se sabe del atropello durante los festejos de México
En ese contexto, un grupo de personas rodeó el vehículo e incluso intentó moverlo. Fue entonces cuando se produjo el atropello que dejó un saldo de 17 personas heridas. Siempre según los reportes locales, 10 de ellas sufrieron lesiones de distinta consideración y una víctima permanece en estado grave tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico.
Tras el impacto, testigos lograron sacar al conductor del vehículo y lo retuvieron hasta la llegada de la policía. El medio Los Noticieristas indicó además que el hombre viajaba junto a su hija y que ambos también resultaron heridos durante el episodio. Las autoridades locales iniciaron una investigación para reconstruir lo sucedido, determinar cómo se desencadenó la secuencia y establecer las responsabilidades del conductor en medio de un festejo que terminó de la peor manera.
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