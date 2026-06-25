Un auto atropelló a una multitud durante los festejos de México en el Mundial 2026: dejó 17 heridos

Tras el impacto, testigos lograron sacar al conductor del vehículo y lo retuvieron hasta la llegada de la policía. El medio Los Noticieristas indicó además que el hombre viajaba junto a su hija y que ambos también resultaron heridos durante el episodio. Las autoridades locales iniciaron una investigación para reconstruir lo sucedido, determinar cómo se desencadenó la secuencia y establecer las responsabilidades del conductor en medio de un festejo que terminó de la peor manera.

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