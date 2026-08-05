Quién era César Gastelum, el influencer asesinado durante una transmisión en vivo
El creador de contenidos de 24 años recibió un disparo en la cabeza el martes a la noche cuando realizaba una emisión en directo en Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa.
En México, el influencer César Gastelum fue asesinado a tiros mientras transmitía en vivo por las redes sociales en la calle, en la ciudad de Culiacán.
El asesinato ocurrió en la zona de Tres Ríos, uno de los sectores más concurridos de la capital del estado de Sinaloa.
El joven, conocido popularmente como “Cesarín” o bajo su alias de streamer “compasexor”, era un influencer y creador de contenido mexicano de 25 años originario de Culiacán, Sinaloa. Acumulaba más de 500 mil seguidores en TikTok y millones de reacciones gracias a sus videos diarios, sketches de humor, covers musicales y personificaciones cómicas como el “Profe Alducin” o el “Padre”.
El alias de “Compasexor” nació de sus primeros contenidos, donde actuaba como un consejero de barrio que abordaba de manera directa y humorística problemas de pareja y situaciones comunes con el estilo característico sinaloense.
Su contenido se caracterizaba por el humor regional, las expresiones populares y la interacción con escenarios cotidianos. Hace tres años, en su canal de YouTube, el joven había subido un video en que dio detalles de su vida personal y habló de por qué se sumaba a las redes sociales. En esa misma publicación contó que le gustaba tocar la guitarra, que solía jugar a los videojuegos y que disfrutaba de salir a correr por su ciudad, Culiacán.
Así fue el asesinato del influencer César Gastelum
Este martes por la noche, Gastelum hacía un vivo junto a otros dos jóvenes, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta Honda con dos individuos se detuvo a su lado. Instantes previos al ataque, uno de los amigos de la víctima alcanzó a decir: “No, oiga, me sentí bien mal... esos chavalos me dan miedo”. No hubo tiempo para más nada. El conductor de la moto sospechosa le disparó directo a la cabeza al influencer.
Apenas ocurrió el ataque, afuera del local Kentucky Fried Chicken, se interrumpió la transmisión. Gastelum murió en el acto, de acuerdo a lo consignado por las fuentes policiales a los medios mexicanos.
Aunque las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa investigan el móvil del violento hecho, los investigadores intentan determinar si el entorno de César estuvo marcado por la narcocultura y las violentas disputas internas del cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.
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