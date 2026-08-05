Quién era César Gastelum, el influencer asesinado durante una transmisión en vivo

El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a tiros en Culiacán.

Así fue el asesinato del influencer César Gastelum

Este martes por la noche, Gastelum hacía un vivo junto a otros dos jóvenes, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta Honda con dos individuos se detuvo a su lado. Instantes previos al ataque, uno de los amigos de la víctima alcanzó a decir: “No, oiga, me sentí bien mal... esos chavalos me dan miedo”. No hubo tiempo para más nada. El conductor de la moto sospechosa le disparó directo a la cabeza al influencer.

Apenas ocurrió el ataque, afuera del local Kentucky Fried Chicken, se interrumpió la transmisión. Gastelum murió en el acto, de acuerdo a lo consignado por las fuentes policiales a los medios mexicanos.

Aunque las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa investigan el móvil del violento hecho, los investigadores intentan determinar si el entorno de César estuvo marcado por la narcocultura y las violentas disputas internas del cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.