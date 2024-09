Un campeón del mundo con España anunció su retiro del fútbol: el doloroso mensaje

"Llevo con esta situación cuatro años. Es un desgaste, cada vez va a más, cada vez más continúo, más intenso. Es complicado, cuando completas el partido, llevas dos o tres días que no puedes andar, que se hace complicado. Para mí era un reto muy grande estos seis meses, quería estar con el equipo", explicó.

Por último señaló: "Mi vida es el fútbol, sé que será muy difícil. Tomé esa decisión porque es algo físico. Todos me conocéis, me gusta hacer deporte, pero se está complicando poco a poco y no quiero que el día de mañana no pueda jugar con mis niños. Cada día estoy en esa tesitura, pero me tira el que no puedo más".

El anuncio que Jesús Navas había hecho semanas atrás

image.png