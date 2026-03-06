Un debut complicado para Nicolás Varrone en la clasificación de Fórmula 2 en Australia

En ese breve lapso, Varrone intentó completar un último giro rápido para avanzar posiciones, pero no consiguió mejorar su registro inicial y terminó quedando en el puesto 19 de la clasificación.

Más temprano en la jornada, el piloto argentino había mostrado señales alentadoras durante la única práctica libre del fin de semana. En esa sesión finalizó en el puesto 14 con una vuelta de 1:30.399 y, además, logró superar a su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, que terminó 17° con un tiempo de 1:30.573.

El entrenamiento también estuvo marcado por varios incidentes que obligaron a neutralizar la actividad en distintos momentos. Entre ellos se destacaron los accidentes del estadounidense Colton Herta, piloto del equipo Hitech Grand Prix, y del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, representante de ART Grand Prix.

En la antesala del comienzo del campeonato, Varrone había explicado cuáles eran sus expectativas para la temporada en la categoría. El argentino dejó en claro que su objetivo principal es alcanzar regularidad a lo largo del año: “Me encantaría ser competitivo durante el año, consistente, clasificando adelante, siendo de los más rápidos. Después, el resultado obviamente es una circunstancia, todos queremos ganar, me encantaría ir y ganar la primera carrera. Las carreras de F2 son una lotería, las prácticas son pocas, cerrar la vuelta (en clasificación) es muy difícil, es todo un gran casino siempre”.