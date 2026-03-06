Un debut complicado para Nicolás Varrone en la clasificación de Fórmula 2 en Australia
El piloto argentino tuvo un estreno difícil en la qualy de la categoría. Entre interrupciones, banderas rojas y una sesión accidentada, no pudo mejorar su tiempo en los minutos finales.
La primera experiencia clasificatoria de Nicolás Varrone en la Formula 2 no terminó de la mejor manera. En el circuito callejero de Albert Park Circuit, escenario del Gran Premio de Australia, el piloto argentino registró un tiempo de 1:29.522 que lo ubicó en la 19ª posición de la tabla entre 22 competidores.
Ese resultado lo obligará a iniciar desde la penúltima fila tanto en la Sprint Race del sábado como en la carrera principal del fin de semana. Para el corredor bonaerense, que compite con el equipo Van Amersfoort Racing, la sesión estuvo marcada por varios factores externos que complicaron la posibilidad de mejorar su registro en los momentos decisivos de la tanda.
La pole position quedó en manos del sueco Dino Beganovic, quien marcó el ritmo de la clasificación con una vuelta de 1:28.695 al volante del auto del equipo DAMS. Varrone finalizó a 1.827 segundos de esa referencia en una sesión en la que el tráfico y las interrupciones terminaron influyendo en el desarrollo de las vueltas rápidas.
Uno de los factores determinantes de la jornada fueron las dos banderas rojas que interrumpieron el ritmo normal de la clasificación. La primera apareció cuando el español Mari Boya impactó contra los muros del circuito y debió abandonar la sesión de forma anticipada. Más adelante, el italiano Gabriele Mini sufrió un inconveniente mecánico que dejó su monoplaza detenido en pista, lo que obligó nuevamente a detener la actividad para retirar el vehículo.
Tras la segunda neutralización, la reanudación se produjo bajo bandera amarilla y el acceso al pitlane permaneció cerrado durante varios minutos. Esa situación redujo considerablemente el tiempo disponible para que los pilotos intentaran mejorar sus marcas. Recién cuando faltaban tres minutos para el final se habilitó nuevamente la salida a pista.
En ese breve lapso, Varrone intentó completar un último giro rápido para avanzar posiciones, pero no consiguió mejorar su registro inicial y terminó quedando en el puesto 19 de la clasificación.
Más temprano en la jornada, el piloto argentino había mostrado señales alentadoras durante la única práctica libre del fin de semana. En esa sesión finalizó en el puesto 14 con una vuelta de 1:30.399 y, además, logró superar a su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, que terminó 17° con un tiempo de 1:30.573.
El entrenamiento también estuvo marcado por varios incidentes que obligaron a neutralizar la actividad en distintos momentos. Entre ellos se destacaron los accidentes del estadounidense Colton Herta, piloto del equipo Hitech Grand Prix, y del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, representante de ART Grand Prix.
En la antesala del comienzo del campeonato, Varrone había explicado cuáles eran sus expectativas para la temporada en la categoría. El argentino dejó en claro que su objetivo principal es alcanzar regularidad a lo largo del año: “Me encantaría ser competitivo durante el año, consistente, clasificando adelante, siendo de los más rápidos. Después, el resultado obviamente es una circunstancia, todos queremos ganar, me encantaría ir y ganar la primera carrera. Las carreras de F2 son una lotería, las prácticas son pocas, cerrar la vuelta (en clasificación) es muy difícil, es todo un gran casino siempre”.
