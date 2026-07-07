Un diario de España se bordó una estrella tras pasar a cuartos y desató una ola de burlas
Marca quedó en el centro de la polémica tras compartir una imagen en la que insinuó una segunda estrella para La Roja luego de eliminar a Portugal.
España consiguió una trabajada clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 gracias al agónico triunfo por 1-0 sobre Portugal, pero el partido no solo dejó como tema de conversación el gol de Mikel Merino en el minuto 90. Horas después del encuentro, una publicación del diario Marca encendió una fuerte polémica en las redes sociales por lo que muchos interpretaron como un exceso de confianza antes de tiempo.
El reconocido medio español compartió una imagen del escudo de la selección con una segunda estrella bordada y la frase: "Y EMPEZÓ A SONAR ASÍ…”, en clara alusión a la posibilidad de conquistar el segundo Mundial de su historia. El posteo apareció apenas consumada la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que España deberá medirse con Bélgica.
La publicación rápidamente se viralizó y generó una catarata de comentarios. Muchos usuarios interpretaron que el medio estaba dando por hecho un futuro título cuando todavía restan tres partidos para levantar la Copa del Mundo, algo que despertó bromas y acusaciones de "mufa", un término muy utilizado en el fútbol para referirse a quienes anticipan un éxito antes de tiempo.
El Diario Marca se bordó la segunda estrella y las redes sociales no lo perdonaron
Entre las respuestas más repetidas aparecieron mensajes cargados de ironía. Algunos usuarios escribieron: "Totalmente, ya son campeones, imposible que se les escape", mientras que otros fueron todavía más sarcásticos con frases como: "FELICITACIONES POR LA NUEVA ESTRELLA ESPAÑA!!" o "Felicitaciones España por el título. Felicitaciones campeón."
También hubo quienes advirtieron que la publicación podía terminar jugando en contra del seleccionado español. "La mufada cosmica comenzo", comentó un usuario, mientras otro escribió: "El porrazo que se van a pegar es inevitable, tienen que aprender a cerrar el orto". Lo llamativo fue que las críticas no llegaron únicamente desde el exterior.
Numerosos hinchas españoles también cuestionaron la decisión editorial de Marca y pidieron mantener la cautela mientras el equipo continúa en competencia. "Dejad de gafarlo hijos de puta", fue uno de los mensajes que más repercusión obtuvo entre los seguidores españoles, reflejando el temor de que este tipo de publicaciones pueda convertirse en un exceso de confianza.
Otro usuario incluso aprovechó para diferenciar la actitud de su país con la de la hinchada argentina, aunque también pidió prudencia de cara a lo que viene: "Callaros cenizos que pareceis Argentinos. Nosotros no somos unos ridículos como ellos. Aún no hemos ganado nada. La verdadera final son las semis contra Francia."
Más allá del debate generado en redes sociales, lo cierto es que la Roja todavía tiene un largo camino por recorrer si quiere volver a conquistar una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente avanzó a los cuartos de final gracias al tanto convertido por Mikel Merino en el último minuto reglamentario frente a Portugal, evitando así el tiempo suplementario y eliminando al conjunto liderado por Cristiano Ronaldo. Ahora, La Roja buscará dar un nuevo paso cuando enfrente a Bélgica por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.
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