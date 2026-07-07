Un diario de España se bordó una estrella tras pasar a cuartos y desató una ola de burlas

Numerosos hinchas españoles también cuestionaron la decisión editorial de Marca y pidieron mantener la cautela mientras el equipo continúa en competencia. "Dejad de gafarlo hijos de puta", fue uno de los mensajes que más repercusión obtuvo entre los seguidores españoles, reflejando el temor de que este tipo de publicaciones pueda convertirse en un exceso de confianza.

Otro usuario incluso aprovechó para diferenciar la actitud de su país con la de la hinchada argentina, aunque también pidió prudencia de cara a lo que viene: "Callaros cenizos que pareceis Argentinos. Nosotros no somos unos ridículos como ellos. Aún no hemos ganado nada. La verdadera final son las semis contra Francia."

Más allá del debate generado en redes sociales, lo cierto es que la Roja todavía tiene un largo camino por recorrer si quiere volver a conquistar una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente avanzó a los cuartos de final gracias al tanto convertido por Mikel Merino en el último minuto reglamentario frente a Portugal, evitando así el tiempo suplementario y eliminando al conjunto liderado por Cristiano Ronaldo. Ahora, La Roja buscará dar un nuevo paso cuando enfrente a Bélgica por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.