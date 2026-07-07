La tristeza de Edu Aguirre por la despedida de Cristiano Ronaldo pese al triunfo de España

"Es una leyenda y, aunque hable mucho, lo que está haciendo con 41 años, y lo que ha hecho, estar donde está... es inmortal y va a ser inmortal siempre. Como yo pienso, piensan muchísimos españoles. Millones de españoles", afirmó durante el debate televisivo.

Aunque España continúa en carrera y ahora deberá enfrentar a Bélgica por un lugar en las semifinales, el periodista reconoció que la eliminación portuguesa le dejó un sabor amargo. "Estoy fastidiado, porque uno de mis mejores amigos, que es Cristiano, está afuera del Mundial y ha jugado su última Copa del Mundo", comentó, dejando en evidencia que la noticia trascendía cualquier rivalidad deportiva.

Sobre el final de su intervención, volvió a dedicarle un sentido reconocimiento al atacante de Al-Nassr y remarcó el impacto que tuvo en la evolución del fútbol moderno: "Cristiano es especial. Puede ganar más o menos, pero tiene un aura que no va a tener nadie nunca. Ha cambiado el fútbol. Ha cambiado la preparación, ha cambiado la preparación física y la mentalidad. Hay que disfrutar de todos los partidos que quedan de Cristiano, porque no va a haber otro Ronaldo ni en 100 años. No habrá otro como él".

Con la eliminación de Portugal se cerró uno de los capítulos más importantes en la historia de los Mundiales. Más allá de no haber conquistado el trofeo, Ronaldo dejó una marca imborrable en el fútbol internacional, y las palabras de Edu Aguirre reflejaron el sentimiento de quienes consideran que el certamen pierde a una de sus máximas leyendas.