La tristeza de Edu Aguirre por la despedida de Cristiano Ronaldo pese al triunfo de España
El periodista español, cercano al histórico delantero portugués, aseguró que vivió sentimientos encontrados tras la clasificación de La Roja.
La clasificación de España a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó múltiples reacciones, aunque una de las más llamativas fue la de Edu Aguirre. El reconocido periodista español, que mantiene una estrecha amistad con Cristiano Ronaldo desde hace años, admitió que el triunfo de La Roja también estuvo acompañado por una profunda tristeza debido a la eliminación de Portugal y al cierre definitivo de la carrera mundialista del máximo goleador luso.
El encuentro quedó marcado por el agónico triunfo español, que puso punto final al sueño portugués en la Copa del Mundo. Además del impacto deportivo, el partido tuvo un fuerte componente emocional porque significó la última participación en un Mundial. Con 41 años, el delantero confirmó que no volverá a disputar el certamen, cerrando una trayectoria histórica en la que se convirtió en el único futbolista capaz de marcar goles en seis ediciones diferentes de la competencia.
Durante el programa El Chiringuito, Aguirre explicó que vivió la clasificación de España con sentimientos contrapuestos. Si bien celebró el éxito de su selección, reconoció que el vínculo personal con Cristiano hizo imposible disfrutar plenamente del resultado.
El descargo de Edu Aguirre tras la eliminación de Cristiano Ronaldo a manos de España
"Hay que alejarse del odio, las rivalidades y la envidia. Es fácil, me alegro mucho por la gente de mi país y me duele mucho ver cómo Cristiano se elimina, que es amigo mío", expresó el periodista al analizar el desenlace del partido. Luego profundizó sobre la relación que mantiene con el exfutbolista del Real Madrid y el respeto que siente por su carrera: "Me duele, pero a la vez estoy súper orgulloso de ser amigo de Ronaldo, aprender de él y el legado que está dejando".
Aguirre es uno de los pocos periodistas que ha construido una relación de amistad con la estrella lusa a lo largo de los años. Esa cercanía quedó reflejada una vez más en sus palabras, donde destacó tanto la dimensión deportiva como la influencia que el portugués tuvo dentro y fuera del campo de juego.
"Es una leyenda y, aunque hable mucho, lo que está haciendo con 41 años, y lo que ha hecho, estar donde está... es inmortal y va a ser inmortal siempre. Como yo pienso, piensan muchísimos españoles. Millones de españoles", afirmó durante el debate televisivo.
Aunque España continúa en carrera y ahora deberá enfrentar a Bélgica por un lugar en las semifinales, el periodista reconoció que la eliminación portuguesa le dejó un sabor amargo. "Estoy fastidiado, porque uno de mis mejores amigos, que es Cristiano, está afuera del Mundial y ha jugado su última Copa del Mundo", comentó, dejando en evidencia que la noticia trascendía cualquier rivalidad deportiva.
Sobre el final de su intervención, volvió a dedicarle un sentido reconocimiento al atacante de Al-Nassr y remarcó el impacto que tuvo en la evolución del fútbol moderno: "Cristiano es especial. Puede ganar más o menos, pero tiene un aura que no va a tener nadie nunca. Ha cambiado el fútbol. Ha cambiado la preparación, ha cambiado la preparación física y la mentalidad. Hay que disfrutar de todos los partidos que quedan de Cristiano, porque no va a haber otro Ronaldo ni en 100 años. No habrá otro como él".
Con la eliminación de Portugal se cerró uno de los capítulos más importantes en la historia de los Mundiales. Más allá de no haber conquistado el trofeo, Ronaldo dejó una marca imborrable en el fútbol internacional, y las palabras de Edu Aguirre reflejaron el sentimiento de quienes consideran que el certamen pierde a una de sus máximas leyendas.
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