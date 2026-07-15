Un diario inglés publicó los "10 trucos sucios" del Dibu Martínez antes de Argentina-Inglaterra
El tabloide inglés analizó las estrategias del arquero argentino y lo ubicó como una de las grandes amenazas para Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
Emiliano Martínez volvió a convertirse en protagonista en la previa de un partido decisivo de la Selección Argentina. El diario británico The Sun publicó un artículo con los supuestos "10 trucos sucios" del arquero antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, destacando su influencia psicológica sobre los rivales.
La publicación enumeró diez recursos que, según el medio británico, forman parte del repertorio del arquero argentino para sacar ventaja en los partidos más importantes. Entre ellos aparecen la intimidación en los penales, las provocaciones verbales, el contacto visual con los ejecutantes y el manejo de los tiempos del juego.
Además, el diario inglés mencionó las demoras para entregar la pelota, las quejas al arbitraje, las celebraciones exageradas y la utilización de su físico para imponerse en situaciones decisivas. Según The Sun, Emiliano Martínez también calcula los rebotes en las definiciones desde los doce pasos y utiliza conscientemente su imagen de "villano" para generar presión sobre los rivales.
Más allá del tono crítico del artículo, la publicación refleja la preocupación que genera el arquero de la Selección argentina en Inglaterra. Martínez construyó gran parte de su prestigio internacional a partir de sus actuaciones en tandas de penales y de su capacidad para imponerse psicológicamente en momentos clave.
Su actuación en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia quedó marcada como uno de los grandes antecedentes de su carrera y continúa siendo una referencia obligada cada vez que Argentina afronta una instancia decisiva. Paradójicamente, la nota termina reforzando el protagonismo del arquero argentino en la previa del encuentro, al instalarlo como una de las principales preocupaciones del conjunto inglés.
Los 10 trucos sucios del Dibu Martínez, según The Sun:
- Intimidación en penales.
- Provocaciones verbales.
- Demora para entregar la pelota.
- Tirar lejos la pelota.
- Quejas con el arbitraje.
- Celebraciones exageradas.
- Contacto visual.
- Uso del tamaño.
- Rebotes calculados.
- Rol de villano.
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