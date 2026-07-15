Un diario inglés publicó los "10 trucos sucios" del Dibu Martínez antes de Argentina-Inglaterra

Su actuación en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia quedó marcada como uno de los grandes antecedentes de su carrera y continúa siendo una referencia obligada cada vez que Argentina afronta una instancia decisiva. Paradójicamente, la nota termina reforzando el protagonismo del arquero argentino en la previa del encuentro, al instalarlo como una de las principales preocupaciones del conjunto inglés.