Sorpresa en Argentina vs. Inglaterra: silbaron al Dibu Martínez cuando salió a la cancha
El arquero argentino fue recibido con una fuerte silbatina por parte de los hinchas ingleses en la previa del partido ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
eEn la previa de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 para la Selección Argentina, hubo un momento que no pasó desapercibido. Apenas salió al campo de juego para realizar la entrada en calor, Emiliano “Dibu” Martínez fue recibido con una fuerte silbatina por parte de los hinchas ingleses presentes en el estadio.
El arquero argentino, acostumbrado a jugar bajo presión y a ser uno de los grandes protagonistas en los encuentros decisivos, mantiene desde hace años una particular relación con el público inglés. Sus actuaciones con la Albiceleste y su personalidad dentro de la cancha lo convirtieron en un personaje muy resistido en Inglaterra, algo que volvió a quedar en evidencia este miércoles.
Si bien era esperable un clima caliente por la importancia del encuentro, sorprendió la intensidad de los silbidos que acompañaron la salida del arquero para comenzar los movimientos precompetitivos. El sonido bajó de las tribunas apenas apareció el número 23 argentino, en una muestra del protagonismo que tiene el marplatense en este tipo de escenarios.
Sorpresa en Argentina vs Inglaterra: silbaron al Dibu Martínez cuando salió a la cancha
Lejos de engancharse con lo que ocurría a su alrededor, el Dibu se mostró tranquilo y completamente enfocado en el partido. No realizó ningún gesto hacia los hinchas ni respondió a las provocaciones, manteniendo la concentración de cara a una semifinal que puede marcar otro capítulo histórico para la Selección Argentina.
Los silbidos quedaron como una de las postales de la previa de un nuevo Argentina-Inglaterra, un duelo que siempre se juega con un condimento especial y que, una vez más, tuvo al Dibu Martínez como uno de los grandes protagonistas incluso antes de que comenzara a rodar la pelota.
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