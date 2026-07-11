"Con el corazón...": la emotiva arenga del Dibu Martínez antes del partido ante Suiza que se volvió viral

Con esa inyección anímica, el equipo dirigido por Lionel Scaloni salió al campo de juego decidido a buscar el pase a las semifinales del Mundial 2026. Una vez más, Dibu Martínez dejó en claro que su aporte al equipo va mucho más allá de las atajadas, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de un plantel que sueña con seguir haciendo historia.