"Con el corazón...": la emotiva arenga del Dibu Martínez antes del partido ante Suiza que se volvió viral
En la antesala de los cuartos de final del Mundial 2026, el arquero le dedicó unas palabras de motivación al plantel en el túnel de ingreso al campo de juego.
La Selección Argentina vivió un momento de máxima intensidad antes del inicio del encuentro frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Mientras los futbolistas esperaban en el túnel para salir al campo de juego, Emiliano "Dibu" Martínez tomó la palabra y protagonizó una arenga que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales.
A pocos minutos del pitazo inicial, el arquero campeón del mundo se dirigió al resto del plantel con un mensaje breve, pero cargado de sentimiento. Con el grupo completamente concentrado, el marplatense apeló al corazón de sus compañeros para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo.
"Vamos muchachos. Con el corazón la con... de su madre, con el corazón. Solo eso. Lo único que les pido. Con el corazón", expresó Dibu Martínez, despertando la atención de todo el vestuario en los instantes previos al ingreso al estadio.
El mensaje de un referente del plantel
Con el paso de los años, Emiliano Martínez se consolidó como una de las voces de liderazgo dentro de la Selección Argentina. Además de su protagonismo bajo los tres palos, el arquero suele asumir un rol fundamental en la motivación del grupo antes de los encuentros decisivos.
La escena fue captada por las cámaras que seguían la intimidad del seleccionado y no tardó en viralizarse entre los hinchas argentinos, que destacaron la pasión con la que el guardameta intentó transmitir confianza y compromiso antes del cruce con el conjunto suizo.
Con esa inyección anímica, el equipo dirigido por Lionel Scaloni salió al campo de juego decidido a buscar el pase a las semifinales del Mundial 2026. Una vez más, Dibu Martínez dejó en claro que su aporte al equipo va mucho más allá de las atajadas, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de un plantel que sueña con seguir haciendo historia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario