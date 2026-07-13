Dibu Martínez va por un récord histórico ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026
Emiliano Martínez disputará su 14° partido en Copas del Mundo y se convertirá en el arquero con más presencias de la historia de la Selección argentina.
Emiliano "Dibu" Martínez alcanzará una marca histórica este miércoles cuando Argentina enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Si es titular en Atlanta, superará a Ubaldo Fillol y quedará como el arquero con más partidos disputados con la Selección argentina en Copas del Mundo.
Con sus 13 partidos disputados entre Qatar 2022 y la actual Copa del Mundo, el marplatense igualó la marca de Ubaldo Fillol durante el encuentro de cuartos de final frente a Suiza. Si este miércoles vuelve a ser titular en Atlanta, llegará a 14 presencias y se convertirá en el arquero argentino con más encuentros jugados en Mundiales.
En su camino hacia este registro, Dibu ya había superado a Sergio Romero, quien acumuló 12 partidos entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ahora dejará atrás también al histórico campeón del mundo en 1978. Fillol reunió sus 13 encuentros mundialistas en tres ediciones: uno en Alemania 1974, siete en Argentina 1978 y cinco en España 1982.
Los arqueros con más partidos en Mundiales
Con la marca que alcanzará ante Inglaterra, Martínez encabezará el ranking de arqueros argentinos con más presencias en Copas del Mundo. El listado lo completan Ubaldo Fillol (13), Sergio Romero (12), Nery Pumpido (9), Sergio Goycochea (6), Antonio Roma (6), Roberto Abbondanzieri (5) y Daniel Carnevali (5), entre los principales nombres. En total, 19 arqueros defendieron el arco argentino en la historia de los Mundiales.
Más allá de los números, el presente de Martínez alimenta el debate sobre su lugar entre los grandes arqueros de la Selección. Campeón del mundo en Qatar 2022 y figura decisiva en múltiples definiciones, el marplatense sigue ampliando un legado que ahora también quedará reflejado en las estadísticas.
El partido ante Inglaterra tendrá, además, un valor simbólico para el arquero. Dibu se formó futbolísticamente en ese país tras emigrar desde muy joven y desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol inglés, donde construyó el camino que lo llevó a convertirse en uno de los referentes del seleccionado argentino.
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