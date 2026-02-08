Un error del Diablito Echeverri le permitió a Sevilla empatar en el final ante Girona
El visitante ganaba con un gol de Thomas Lemar, pero un error en la salida permitió que Kike Salas marque el 1 a 1 para Sevilla en el final del partido.
Sevilla y Girona empataron 1 a 1 en el estadio Sánchez Pizjuán, en un partido reprogramado por cuestiones climáticas. El conjunto catalán se había puesto en ventaja en el inicio con un gol de Thomas Lemar, pero un error en la salida le permitió a Kike Salas marcar el empate agónico en el tiempo adicionado.
El arranque del partido fue fulminante. Apenas al minuto y medio de juego, Viktor Tsygankov desbordó por la banda derecha, no encontró espacios y descargó hacia el centro para la llegada de Thomas Lemar. El francés remató desde la medialuna y la pelota se metió contra la base del palo derecho del arquero Odysseas Vlachodimos, para el 1 a 0 del visitante.
Tras el gol, el conjunto dirigido por Michel manejó los tiempos del partido y Sevilla mostró muchas dificultades para generar peligro. El equipo andaluz sufrió más de la cuenta y casi no inquietó el arco defendido por Paulo Gazzaniga durante gran parte del encuentro.
Cuando todo parecía sentenciado y los Blanquivermells ya celebraban prácticamente desde los camarines, llegó el error que cambió la historia. En una mala salida de Girona cerca del final, el Diablito Echeverri perdió la pelota y Kike Salas no perdonó: sacó un potente zurdazo y clavó un verdadero golazo para sellar el 1 a 1 definitivo. La jugada generó mucha polémica y malestar dentro de los hinchas por el flojo presente del futbolista y del equipo en general que dejó pasar una chance importante para sumar de a tres.
