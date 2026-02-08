Un error del Diablito Echeverri le permitió a Sevilla empatar en el final ante Girona

Cuando todo parecía sentenciado y los Blanquivermells ya celebraban prácticamente desde los camarines, llegó el error que cambió la historia. En una mala salida de Girona cerca del final, el Diablito Echeverri perdió la pelota y Kike Salas no perdonó: sacó un potente zurdazo y clavó un verdadero golazo para sellar el 1 a 1 definitivo. La jugada generó mucha polémica y malestar dentro de los hinchas por el flojo presente del futbolista y del equipo en general que dejó pasar una chance importante para sumar de a tres.