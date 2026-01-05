Un exfutbolista del Barcelona lanzó una frase fulminante sobre Lionel Messi: "Me molesta que..."
El ex arquero del Barcelona se mostró incómodo por las preguntas sobre el argentino y pidió enfocarse en su nueva vida como productor musical.
El Barcelona de Pep Guardiola marcó una época inolvidable en la historia del fútbol mundial. Aquel equipo se sabía de memoria y dejó huellas imborrables. Sin embargo, no todos sus protagonistas tuvieron el mismo nivel de exposición y reconocimiento, pese a haber levantado una enorme cantidad de títulos.
Uno de ellos fue José Manuel Pinto, arquero español que durante seis temporadas fue habitual suplente de Víctor Valdés y titular en compromisos puntuales, como las primeras fases de la Copa del Rey. En las últimas horas, el ex futbolista volvió a ser noticia por una declaración contundente vinculada a Lionel Messi.
El fastidio de Pinto por las preguntas sobre Lionel Messi
En una charla con el periodista Josep Pedrerol, Pinto fue claro al expresar su incomodidad por el enfoque recurrente de las entrevistas que le realizan. “Me molesta que todo el tiempo me pregunten por Messi, prefiero que pregunten por mí”, lanzó sin rodeos, dejando en claro su postura.
El ex arquero explicó que, tras alejarse de los flashes del fútbol, busca que su presente tenga más protagonismo que su pasado como compañero del N°10. “Mucha gente se me acerca solo para preguntarme por Messi, y yo no tengo por qué contar nada”, remarcó.
Más allá de su fastidio, Pinto reconoció el vínculo cercano que mantuvo con Messi durante los años compartidos en el Barcelona. “Para mí es mi amigo. Conmigo hablaba bastante y se sentía cómodo”, contó, al recordar las charlas y momentos compartidos en el vestuario. Incluso reveló que solía juntarse con los futbolistas argentinos del plantel, atraído por una costumbre que adoptó con el tiempo: “Me juntaba con los argentinos porque me gusta tomar mate”.
Durante su etapa en el club catalán, Pinto disputó 90 partidos oficiales y ganó 16 títulos, entre ellos dos Champions League. Se retiró a mediados de 2014, luego de que el Barcelona le comunicara que no renovaría su contrato, y desde entonces inició una nueva etapa de su vida lejos del arco y cerca de la música.
