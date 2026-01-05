Un exfutbolista del Barcelona lanzó una frase fulminante sobre Lionel Messi: "Me molesta que..."

image

Más allá de su fastidio, Pinto reconoció el vínculo cercano que mantuvo con Messi durante los años compartidos en el Barcelona. “Para mí es mi amigo. Conmigo hablaba bastante y se sentía cómodo”, contó, al recordar las charlas y momentos compartidos en el vestuario. Incluso reveló que solía juntarse con los futbolistas argentinos del plantel, atraído por una costumbre que adoptó con el tiempo: “Me juntaba con los argentinos porque me gusta tomar mate”.