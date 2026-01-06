Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela y dejó una frase inédita

messi

La decisión que marcó la relación con Antonela Rocuzzo

El capitán albiceleste también se refirió a uno de los momentos más complejos de la pareja: cuando Antonela decidió dejar su vida en Rosario para mudarse a Barcelona. Messi reconoció que fue una determinación difícil por la edad de ambos, los estudios y el entorno familiar, pero que resultó clave para consolidar la relación.

Con el paso de los años, la pareja formó una familia y atravesó nuevas decisiones, ya con hijos de por medio. En ese recorrido, Messi dejó una frase que sintetizó su sentimiento: aseguró que Antonela es “la mujer de su vida” y que todo se dio “cuando se tuvo que dar”, dejando en claro que aquella historia iniciada en la infancia terminó convirtiéndose en un amor definitivo.