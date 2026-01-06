Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela y dejó una frase inédita
En una entrevista, el capitán de la Selección Argentina contó cómo nació su relación con Antonela Roccuzzo y reveló detalles íntimos de su vida personal.
Lionel Messi volvió a mostrarse en una faceta íntima y poco habitual al hablar de su vida personal y de su relación con Antonela Roccuzzo. El capitán de la Selección Argentina repasó recuerdos de su infancia, su adolescencia y los primeros pasos de un vínculo que con el tiempo se transformó en una familia consolidada.
La entrevista fue concedida al canal Luzu TV durante los primeros días de diciembre de 2025, antes de viajar a la Argentina para pasar las Fiestas en Rosario. Allí, el rosarino se permitió relatar con naturalidad y humor cómo se fue dando una historia que comenzó cuando ambos eran apenas niños.
Messi contó que conoció a Antonela cuando tenían apenas 6 años, gracias a Lucas Scaglia, primo de ella y compañero suyo en las infantiles de Newell’s: “De chiquitos siempre teníamos... Me gustaba. En una época habíamos sido amigovios. Pero nada, éramos muy chiquitos. Decíamos, somos amigovios. Imaginate que tenía 9 o 10 años. Después, cuando yo me fui, la comunicación era otra. Entonces era mucho más difícil. No había nada", contó.
"Recién arrancaba hacía poco Messenger, MSN. En esa época arrancó. Si no era carta o mail, era mucho más difícil la comunicación. No llegué a mandarle carta, email sí. Ahí como que otra vez volvimos... Aunque yo en realidad nunca perdí el vínculo con mi amigo, pero a ella ya la veía menos, no hablaba. Pero sí que sabía todo porque es como una hermana para Lucas, mi amigo. Entonces, yo sabía todo”, inició sobre su historia de amor con Anto Roccuzzo.
Con su llegada a Barcelona, el contacto se volvió más difícil. Según explicó, la comunicación se sostenía a través de correos electrónicos y los primeros chats, ya que las llamadas eran costosas y poco frecuentes. Con el paso del tiempo y los regresos a Rosario, el vínculo volvió a fortalecerse hasta que, ya en su juventud, la relación tomó otro rumbo.
La decisión que marcó la relación con Antonela Rocuzzo
El capitán albiceleste también se refirió a uno de los momentos más complejos de la pareja: cuando Antonela decidió dejar su vida en Rosario para mudarse a Barcelona. Messi reconoció que fue una determinación difícil por la edad de ambos, los estudios y el entorno familiar, pero que resultó clave para consolidar la relación.
Con el paso de los años, la pareja formó una familia y atravesó nuevas decisiones, ya con hijos de por medio. En ese recorrido, Messi dejó una frase que sintetizó su sentimiento: aseguró que Antonela es “la mujer de su vida” y que todo se dio “cuando se tuvo que dar”, dejando en claro que aquella historia iniciada en la infancia terminó convirtiéndose en un amor definitivo.
