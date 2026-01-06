Lionel Messi contó la anécdota con Charly García que nadie esperaba: "Me encandiló"
El 10 contó la emoción inexplicable que sintió al conocer a Charly García tras un partido de la Selección en el Monumental.
Lionel Messi volvió a mostrarse cercano y reflexivo en una charla con Nicolás Occhiato y Diego Leuco en Luzu TV, donde habló de su vida personal y de momentos que lo marcaron más allá del fútbol. Entre ellos, destacó un cruce muy especial con una de las máximas figuras de la cultura argentina y sorprendió a todos.
El encuentro se produjo luego de su último partido oficial como local con la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental, tras el triunfo 3-0 ante Venezuela. Charly García estuvo presente en el estadio y luego bajó al vestuario albiceleste, donde se saludaron y compartieron un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
La emoción de Lionel Messi al conocer a Charly García
Messi contó que, cuando le avisaron que el músico estaba en el vestuario y que podía saludarlo, no lo dudó. “Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento”, relató sobre el impacto que le generó conocerlo en persona por primera vez y poder compartir un momento que seguramente se haya guardado para siempre.
El capitán describió a Charly García como alguien con “una energía especial, una magia” que lo dejó “encandilado”, y definió el encuentro como “algo muy loco”. Incluso recordó con emoción la despedida, cuando el músico le dijo “Dios te bendiga”, una frase que terminó de sellar un cruce que trascendió lo deportivo y unió a dos íconos eternos de la cultura argentina.
Qué había dicho Charly García sobre el encuentro con Lionel Messi en un partido de la Selección Argentina
“El encuentro fue muy emocionante”, le había contado Charly a ROLLING STONE luego de aquel partido de la Selección Argentina en el estadio Monumental. “Soy muy fan de él. Me sorprendió muchísimo su humildad”, cerró.
