Lionel Messi contó la anécdota con Charly García que nadie esperaba: "Me encandiló"

La emoción de Lionel Messi al conocer a Charly García

Messi contó que, cuando le avisaron que el músico estaba en el vestuario y que podía saludarlo, no lo dudó. “Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento”, relató sobre el impacto que le generó conocerlo en persona por primera vez y poder compartir un momento que seguramente se haya guardado para siempre.