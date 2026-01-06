Robos y mala estadía de argentinos en Brasil: el mal momento de los que no eligieron la costa local

Uno de los episodios más recientes y que se viralizó en redes sociales ocurrió en un puesto callejero, donde un turista argentino protagonizó una fuerte discusión con vendedores luego de pagar 150 reales por una compra cuyo valor real era de 30. Al regresar para reclamar, el intercambio escaló rápidamente: según el testimonio de la hija de la dueña del local, el hombre acusó a la familia de robo, ingresó de manera agresiva al puesto y comenzó a insultar a los trabajadores.