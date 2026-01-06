Robos y mala estadía de argentinos en Brasil: el mal momento de los que no eligieron la costa local
Robos, estafas con tarjetas y malos tratos: las quejas de algunos turistas argentinos en las costas cariocas.
Robos, estafas con tarjetas y situaciones de tensión forman parte de los conflictos que han enfrentado algunos turistas argentinos que eligieron como destino las populosas playas de Brasil y desestimaron la Costa argentina.
Uno de los episodios más recientes y que se viralizó en redes sociales ocurrió en un puesto callejero, donde un turista argentino protagonizó una fuerte discusión con vendedores luego de pagar 150 reales por una compra cuyo valor real era de 30. Al regresar para reclamar, el intercambio escaló rápidamente: según el testimonio de la hija de la dueña del local, el hombre acusó a la familia de robo, ingresó de manera agresiva al puesto y comenzó a insultar a los trabajadores.
La situación se volvió aún más grave cuando, de acuerdo al relato difundido en redes sociales, el turista habría golpeado a la dueña del puesto, una mujer mayor. Familiares y un empleado intervinieron para frenar el episodio e intentar explicarle el error en el cobro, pero el hecho ya había sido registrado y se viralizó, generando repudio y preocupación.
Lejos de ser un caso aislado, el episodio se suma a una serie de situaciones que vienen marcando el verano de los argentinos en Brasil. En destinos como Río de Janeiro y el sur brasileño se multiplicaron las denuncias por robos en playas, arrebatos a turistas y estafas con tarjetas de crédito, entre ellas el conocido "golpe de la maquinita", que deja cargos millonarios en los resúmenes bancarios.
También se registraron detenciones de ciudadanos argentinos involucrados en intentos de robo en zonas turísticas, además de reiteradas advertencias sobre la inseguridad en playas muy concurridas, donde operan bandas que aprovechan el descuido de los visitantes.
En un contexto de alto flujo turístico y con miles de argentinos cruzando la frontera en busca de precios más accesibles, los conflictos, estafas y hechos de violencia comienzan a empañar la experiencia. Para muchos, las vacaciones soñadas terminaron convirtiéndose en una estadía tensa y conflictiva, muy lejos del descanso esperado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario