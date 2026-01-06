EEUU retiró acusación a Nicolás Maduro como jefe del "Cártel de los Soles" porque no existe tal organización

Si lo metiste de preso, justamente, diciendo que era el jefe del cartel de los soles, jefe de una organización criminal de estas características y esa organización criminal no existe, entonces, ¿qué vas a hacer en la acusación? Esta es la realidad, la verdad que es un escándalo, y esto no lo está diciendo ni la defensa de Maduro, ni el gobierno de Venezuela, lo está diciendo el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue el que elaboró los cargos contra Maduro", sostuvo el especialista en temas internacionales.