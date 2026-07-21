Michael Owen cuestionó el rendimiento de Argentina en la final: "Inglaterra merecía estar ahí"

Entre los futbolistas que más destacó apareció Rodri, elegido como el mejor jugador del Mundial. Resaltó tanto sus condiciones técnicas como su capacidad para conducir al equipo en diferentes momentos del partido. "Siempre busca el balón, incluso en espacios reducidos, y tiene la calidad para marcar el ritmo del partido. Además, no es solo un mediocampista defensivo. España confía en él para que se incorpore al ataque, participe en las jugadas de ataque y juegue más arriba cuando el partido lo requiera", explicó.

Más allá del análisis estrictamente futbolístico, el exdelantero inglés también dejó opiniones muy fuertes sobre otros aspectos del certamen. Uno de los temas que abordó fue la utilización del VAR, sistema cuya implementación defendió de manera enfática. "Sin el VAR, Argentina sería incontrolable. Imaginen las artimañas que Argentina emplearía si creyera que podría salirse con la suya. Ya de por sí traspasan constantemente los límites. Sería un auténtico caos y los tramposos buscarían aprovecharse de la situación", sostuvo.

Asimismo, cuestionó la organización de la final y apuntó directamente contra la FIFA por la demora registrada antes del inicio del encuentro. "El retraso en el inicio de la final fue inaceptable y refleja muchas de mis quejas sobre los cambios que la FIFA ha introducido en la Copa del Mundo. El fútbol debe ser lo primero. Todo lo demás debe girar en torno al partido, no al revés", manifestó.

Por último, el exgoleador valoró la ampliación del Mundial por la posibilidad que brindó a selecciones con menor tradición de participar en la competencia. Destacó especialmente el caso de Cabo Verde, aunque también expresó reparos sobre el nuevo formato, al considerar que la expansión del torneo dificulta las comparaciones con las estadísticas históricas de ediciones anteriores.