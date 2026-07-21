Michael Owen cuestionó el rendimiento de Argentina en la final: "Inglaterra merecía estar ahí"
El exdelantero inglés analizó el Mundial 2026 en una columna de opinión y aseguró que la Albiceleste mostró un bajo nivel frente a España.
La final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones en distintos sectores del fútbol internacional. Esta vez fue Michael Owen quien se sumó al debate con una serie de declaraciones que no pasaron desapercibidas. El exdelantero de la selección inglesa y ganador del Balón de Oro cuestionó el rendimiento de Argentina en el encuentro decisivo frente a España y aseguró que Inglaterra era el equipo que debía disputar el partido por el título.
En una columna publicada por el diario británico Daily Mail, Owen realizó un extenso análisis del desarrollo del campeonato y sostuvo que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni estuvo lejos de su mejor versión en la final disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey. "El pésimo desempeño de Argentina en la final fue un recordatorio frustrante de que debería haber sido Inglaterra", escribió el exfutbolista, quien además agregó: "No nos ganaron en la semifinal, nos derrotamos nosotros mismos".
Para Owen, la eliminación inglesa estuvo mucho más vinculada a errores propios que a los méritos del seleccionado argentino. Según su visión, el equipo conducido por Thomas Tuchel perdió la iniciativa luego de ponerse en ventaja y terminó resignando la posibilidad de acceder a la definición del torneo. "Cuando Inglaterra se puso 1-0 arriba contra Argentina, volvieron a esa mentalidad de supervivencia. Fue un desastre. Fue un desperdicio", afirmó.
A pesar de la crítica hacia su propia selección, Owen se mostró convencido de que Inglaterra posee una generación con condiciones para competir por los títulos más importantes. "Era muy optimista sobre las posibilidades de Inglaterra. Creía que teníamos los jugadores necesarios en ataque para hacer daño a los equipos. Todo lo que vi de nosotros en Norteamérica lo confirmó. Jude Bellingham estuvo sensacional", señaló.
Michael Owen se despachó contra Argentina y pidió a Inglaterra en la final del Mundial 2026
El exatacante también dedicó varios elogios al flamante campeón del mundo. Consideró que España fue, sin discusión, el mejor equipo del campeonato y destacó especialmente el funcionamiento colectivo del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. "Todo lo que te enseñan como jugador, lo ejecutan a la perfección, tanto individualmente como en conjunto. El movimiento, el fútbol al primer toque, la valentía para jugar bajo presión, la serenidad con el balón. Fue una auténtica exhibición", escribió sobre la selección española.
Entre los futbolistas que más destacó apareció Rodri, elegido como el mejor jugador del Mundial. Resaltó tanto sus condiciones técnicas como su capacidad para conducir al equipo en diferentes momentos del partido. "Siempre busca el balón, incluso en espacios reducidos, y tiene la calidad para marcar el ritmo del partido. Además, no es solo un mediocampista defensivo. España confía en él para que se incorpore al ataque, participe en las jugadas de ataque y juegue más arriba cuando el partido lo requiera", explicó.
Más allá del análisis estrictamente futbolístico, el exdelantero inglés también dejó opiniones muy fuertes sobre otros aspectos del certamen. Uno de los temas que abordó fue la utilización del VAR, sistema cuya implementación defendió de manera enfática. "Sin el VAR, Argentina sería incontrolable. Imaginen las artimañas que Argentina emplearía si creyera que podría salirse con la suya. Ya de por sí traspasan constantemente los límites. Sería un auténtico caos y los tramposos buscarían aprovecharse de la situación", sostuvo.
Asimismo, cuestionó la organización de la final y apuntó directamente contra la FIFA por la demora registrada antes del inicio del encuentro. "El retraso en el inicio de la final fue inaceptable y refleja muchas de mis quejas sobre los cambios que la FIFA ha introducido en la Copa del Mundo. El fútbol debe ser lo primero. Todo lo demás debe girar en torno al partido, no al revés", manifestó.
Por último, el exgoleador valoró la ampliación del Mundial por la posibilidad que brindó a selecciones con menor tradición de participar en la competencia. Destacó especialmente el caso de Cabo Verde, aunque también expresó reparos sobre el nuevo formato, al considerar que la expansión del torneo dificulta las comparaciones con las estadísticas históricas de ediciones anteriores.
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